Essenrode/Lehre. Am Sonntag steigt der Auftakt in der Niedersachsenliga in Lehre. Dieser wird für die beiden TuS-Teams gleich zur Standortbestimmung.

Die beiden Männerteams des TuS Essenrode starten an diesem Sonntag in die Hallensaison der Niedersachsenliga. Die Faustballer hoffen darauf, die gute Vorbereitung nun auch in die ersten Punktspiele in der heimischen Sporthalle am Rosinenweg in Lehre transportieren und so gleich die ersten Zähler einfahren zu können.