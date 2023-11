Frellstedt. Der Radball-Verbandsligist RSV Frellstedt holt zwei Siege und ein Unentschieden. Wirklich zufrieden ist man damit jedoch nicht.

Mit sieben Punkten kehrten die Verbandsliga-Radballer der RSV Frellstedt vom zweiten Spieltag in Hannover zurück. Vollends zufrieden wirkte Marcus Packhäuser, der zusammen mit Daniel Georgi angetreten war, allerdings nicht. „Es hätten durchaus auch zehn oder zwölf Punkte sein können“, meinte der Frellstedter.

In ihrem ersten Spiel des Tages gegen den RCT Hannover III lag die RSV zwischenzeitlich mit 1:2 hinten, dann schaltete sie jedoch den Turbo an und setzte sich noch mit 7:3 durch. Im Aufeinandertreffen mit der Hannoveraner Zweitvertretung leisteten sich Packhäuser und Georgi dafür zahlreiche Fehler. „Bei unserem Gegner war jeder Schuss drin, und wir haben uns nicht clever angestellt. Es war wirklich ärgerlich, weil auf jeden Fall etwas drin gewesen ist“, ärgerte sich Packhäuser über die 3:8-Niederlage.

Gegen die RCG Hahndorf II wirkte das RSV-Duo dann wieder konzentrierter und agierte deutlich sicherer in der Defensive. Souverän setzte es sich mit 3:0 durch. Das schwierigste Spiel des Tages stand jedoch noch bevor: Zum Abschluss ging es gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Hahndorf III. Über weite Strecken der Partie lagen Packhäuser/Georgi in Führung, „aber kurz vor Schluss leisten wir uns einen unnötigen Ballverlust und kassieren dann noch das 5:5. Das war echt ärgerlich“, so der Frellstedter.

In der Tabelle rutschte die RSV Frellstedt auf Platz 6 ab, die Aufstiegsränge sind derzeit sechs Punkte entfernt. „Man merkt, wie eng es in der Liga zugeht“, sagte Packhäuser. „Man darf sich keine großen Fehler erlauben.“

wit