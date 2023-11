Helmstedt. Es war ein gelungenes Comeback! Die Tanzshow des TK Fichte Helmstedt begeisterte die Besucher im ausverkauften Julianum.

Nach vier Jahren Pause richtete die Tanzsportabteilung des TK Fichte Helmstedt endlich mal wieder ihre beliebte Tanzshow aus. Unter dem Motto „Coversongs“ begeisterten rund 150 Aktive mit ihren Darbietungen die Zuschauer in der Sporthalle des Julianums.

Traditionsgemäß eröffnete das Trainerteam die Veranstaltung. Die Tatsache, dass von den zehn Trainerinnen – die teils sogar zwei Gruppen betreuen – sieben noch zusätzliche in der Formation „Imagination“ tanzen, stellte die ein oder andere logistische und konditionelle Herausforderung dar, die sie jedoch großartig meistern sollten. „Das wird heute mehr als sportlich, doch es wird auch riesigen Spaß machen“, hatte Trainerin Adelina Satler kurz vor Beginn gesagt.

Die Kleinsten heizen groß ein

Vor einer ausverkauften Halle zeigten die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer, die „WildBerries“, bei mitreißender Musik ihre Choreographien. Die Drei- bis Fünfjährigen begeisterten mehr als einmal das Publikum, das mit Applaus nicht geizte. Im Anschluss heizten die „Littles“ den Zuschauern ordentlich ein, sie sorgten für Partystimmung in die Julianumhalle.

Mit ihrer Choreographie nach der Musik von Harry Potter verzauberten die „RockinRebels“ alle und setzten anschließend mit einer Coverversion von „True Colours“ das Thema des Nachmittags fort. Auch „Gifted“ zeigte zwei Choreographien. Nach ihrem Wettkampfstück „Good day for dreaming“ brachte die Gruppe die Halle mit „We will rock you“ zum Beben. Große Anerkennung ernteten auch die Turnerinnen. Unter dem fachkundigen Auge der Trainerin Emily Rüger zeigten sie herausragende Turnkunst. Mit großem Beifall zollte das Publikum diesen Leistungen Respekt.

Erstmals sind auch Solistinnen dabei

Ein Novum war, dass auch Solistinnen auftraten. Katharina Seibel und Lina Marquardt bewiesen mit ihren Auftritten zu „Another one bites the dust“ und „Dancing in the moonlight“, dass man auch solo die Tanzfläche füllen kann. Für diese hervorragenden Performances bekamen sie riesigen Beifall.

Der Höhepunkt der Tanzshow waren die Auftritte der Turnierformationen. Der Jugend-Verbandsligist „Faible“, der in dieser Zusammensetzung letztmals auftrat, präsentierte neben seiner Showchoreographie „Firework“ auch sein Turnierstück aus der letzten Saison. Viele Tänzerinnen hatten bereits seit Saisonende bei den Erwachsenen-Formationen mitgetanzt, dafür gibt es aber auch viele Zugänge aus der jüngeren Gruppe „Gifted“.

Tobender Applaus von den Rängen

„Improvement“ präsentierte alle neuen und alten Mitglieder ihres Teams zum rockigen Song „I love Rock’n Roll“, gefolgt von ihrer Turnierchoreographie, mit der die Tänzerinnen den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft hatten. Vielseitig zeigte sich die Formation „Imagination“. Nach dem Stück „Kiss“ präsentierte das Team auch seine aktuelle Jazz-Choreographie „Mama knows best“. Es folgte das Turnierstück „Brick factory“. Und natürlich durfte die Präsentation „Lacrimosa“ nicht fehlen, mit der „Imagination“ in diesem Jahr den Aufstieg in die Oberliga geschafft hatte. Dafür bekam die Formationen tobenden Applaus von den Rängen.

Die Tanzshow gipfelte in einem großen Finale, in dem noch einmal alle Formationen auf der Tanzfläche zu sehen waren. Alle Gruppen heizten das Publikum noch einmal so richtig ein und wurden dafür begeistert beklatscht. „Dieser gelungene Nachmittag wurde nur möglich gemacht durch das ausgezeichnete Zusammenspiel und das große Engagement von TänzerInnen, Trainerinnen und vielen Helfern“, bedankte sich Abteilungsleiterin Lena Rueß abschließend.