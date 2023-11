Königslutter. In der Basketball-Landesliga feiert die TSG Königslutter gegen den Bovender SV ihren zweiten Saisonsieg. Das nächste Spiel fällt indes aus.

Das nennt man mal ein punktreiches Duell: Der Basketball-Landesligist TSG Königslutter zeigte sich im Heimspiel gegen den Bovender SV ziemlich treffsicher und setzte sich letztendlich mit 99:84 (25:22, 30:11, 18:26, 26:25) durch.

TSG startet mit überragender Wurfquote

Es entwickelte sich von Beginn an ein von beiden Teams offensiv geführtes Match. „In der ersten Hälfte haben wir so gut wie alles getroffen“, erklärte Königslutters Spielertrainer Christian Schöndube. „Allein im zweiten Viertel haben wir bei acht oder neun Versuchen sechs Dreier getroffen.“ So spielten sich die Lutteraner bis zur Halbzeit eine komfortable 55:33-Führung heraus.

Mit Beginn des dritten Viertels setzte der BSV auf Manndeckung, zu Beginn hatten die Hausherren damit ihre Probleme. Es entwickelte sich eine zerfahrene Partie, in der es Freiwurf um Freiwurf gab. „Wenn wir es nur etwas schlauer angestellt hätten, hätten wir einige Situationen besser lösen können“, glaubte Schöndube. Besonders die Flügelspieler hatten es durch die Manndeckung schwer Punkte zu werfen, „dafür sind aber unsere beiden Center in die Bresche gesprungen“, so der TSG-Spielertrainer. „Wirklich gefährlich wurde es am Ende nicht mehr.“

Auswärtsspiel in Gifhorn wird verlegt

Zwischenzeitlich hatte sein Team mit 24 Punkten vorne gelegen, am Ende kam der Bovender SV bis auf 15 Punkte ran, zittern war also nicht mehr angesagt für die Lutteraner, die sich über ihren zweiten Saisonsieg freuen durften. „Mit der Leistung in der ersten Halbzeit bin ich zufrieden, das war sehr gut. Danach haben wir es etwas schleifen lassen“, resümierte Schöndube.

Übrigens: Am Wochenende hätte die TSG Königslutter eigentlich beim Spitzenreiter MTV Gifhorn antreten sollen. Die Partie wurde allerdings aufgrund personeller Probleme beim Schöndube-Team ins nächste Jahr verlegt.

TSG: Collignon 34 Punkte (7 Dreier), Frassek 25, Krasauskas 2, Lemke 2, Lopez 6, Schuster 4, Schöndube 17 (3), Stump.