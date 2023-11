Helmstedt. In der Fußball-Kreisliga schlägt der TSV Danndorf den Aufstiegskandidaten FC Schunter mit 6:3. Der Helmstedter SV siegt deutlich.

Jetzt ist es passiert: Die Kreisliga-Fußballer des FC Schunter mussten ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Beim TSV Danndorf musste sich der Bezirksliga-Absteiger mit 3:6 geschlagen geben. Somit ist der Helmstedter SV, der gegen den FC Türk Gücü II mit 8:1 gewann, das einzig ungeschlagene Team der Liga.

Helmstedter SV – FC Türk Gücü Helmstedt II 8:1 (3:1). Tore: 1:0 Vogel (10.), 2:0 Osteroth (21.), 2:1 Kirazli (24.), 3:1 Osteroth (31.), 4:1 Vogel (48.), 5:1 Schittko (59.), 6:1 Osteroth (64.), 7:1 Schittko (81.), 8:1 Tönnies (86.).

Obwohl der HSV am Ende deutlich gewann, sprach Coach Marco Behse dem Gegner ein Lob aus: „Spielerisch war Türk Gücü einer unserer härtesten Gegner. In der ersten Halbzeit wurde uns das Leben richtig schwer gemacht.“ Das Problem aus Gäste-Sicht war, dass die Luft in der zweiten Hälfte dünner wurde. „Dadurch kamen wir zu einem Dutzend Chancen und gewannen am Ende auch deutlich“, erklärte Behse.

TSV Danndorf – FC Schunter 6:3 (3:1). Tore: 1:0 Welter (9.), 2:0, 3:0 Jannik Fischer (18., 26.), 3:1 Rüscher (34.), 4:1 Jannes Fischer (57.), 4:2 Gezer (66.), 5:2 Welter (68.), 5:3 Busch (74.), 6:3 Jannik Fischer (75.).

„Wir hatten einfach einen super Tag erwischt und Schunter eben nicht“, sagte Danndorfs Trainer Chris Kunau nach dem Sieg gegen den Aufstiegsanwärter. Der TSV setzte von Beginn an auf Konter, „und die haben wir richtig gut ausgespielt“, meinte Kunau. „Es hat einfach alles so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Deshalb geht der Sieg am Ende auch auf jeden Fall in Ordnung.“ Durch die Niederlage und den zeitgleichen Sieg des HSV hat der FC nun für vier Punkte Rückstand auf die Spitze, allerdings hat er auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

MTV Frellstedt – SG Esbeck/TVB Schöningen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Peters (37.), 2:0 Miersch (86.).

Der MTV hatte mit der SG einige Probleme, bis in die Schlussphase musste gezittert werden, ehe Noa-Collin Miersch alles mit dem 2:0 klarmachte. „Wir haben zwar noch Luft nach oben und wissen, dass noch nicht alle Abläufe passen. Aber ein Sieg ist ein Sieg“, meinte Frellstedts Teamchef Stefan Köhn. „Wir haben bis zum Ende einen super Willen gezeigt und wir haben zu Null gespielt, das macht es umso schöner.“

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Nordkreis 0:0. Tore: Fehlanzeige.

45 Minuten tasteten sich beide Teams ab, hatten jeweils nur einen Torschuss, „danach haben sich beide Abwehrreihen gefühlt aufgelöst. Es hätte am Ende auch 5:5 ausgehen können“, erläuterte SG-Coach Dustin Thies. „Nordkreis hat es immer wieder aus der Distanz probiert und wir sind einige Male im Eins-gegen-Eins gescheitert. Beide Torhüter waren wirklich grandios.“ Die Punkteteilung sei laut Thies am Ende verdient gewesen.