Warberg. Der Handball-Landesligist unterliegt den Sportfreunden Söhre II in eigener Halle mit 24:34.

„Man hat den Unterschied gesehen: Die wollen hoch, wir wollen uns irgendwo bei Platz 6 oder 7 einfinden“, sagte Marvin Schenke, Co-Trainer des Handball-Landesligisten HSV Warberg/Lelm II, nach der empfindlichen 24:34 (8:16)-Heimniederlage seiner Mannschaft gegen Tabellenführer Sportfreunde Söhre II. Die Reserve des Drittligisten hatte die Partie bereits nach der ersten Halbzeit so gut wie entschieden.

HSV Warberg/Lelm II schöpft nur kurzzeitig Hoffnung

„Wir hatten vor der Pause sicherlich etwas Wurfpech“, konstatierte Schenke. Zwei- oder dreimal sei der Ball aus aussichtsreicher Position nicht im Söhrer Gehäuse gelandet, im schnellen Gegenzug bestraften die Gäste die HSV-Reserve dann mit Gegentreffern, die den Hausherren richtig weh taten. Nach acht Minuten stand es aus Sicht des HSV 1:5, nach 13 Minuten 3:8. Tim Matschulla und Luis Pissarczyk ließen mit ihren Treffern zum 7:10-Anschluss (18.) zwar kurzzeitig Hoffnungen auf ein besseres Resultat aufkeimen, doch Söhre blieb stabil und im Abschluss konsequent.

Felix Rosenblatt sorgt für die Warberger Ergebniskosmetik

Kurz vor der Pause wuchs der HSV-Rückstand auf neun Tore an (7:16), schnell wuchs die Hypothek für den HSV in Halbzeit 2 auf zweistellige Zahlen an. Erst in der Schlussphase präsentierten sich die Hausherren auf Augenhöhe. Nun banden sie Felix Rosenblatt wirkungsvoll ins Offensivspiel ein. Der Linkshänder erzielte in dieser Phase 7 seiner 9 Tore, die aber nur zur kosmetischen Korrektur der Niederlage reichten.

HSV II: Kroll, Krüger-Idecke – Motzko 2, Hotopp, Kalisch, N. Pissarczyk 4, Rosenblatt 9, L. Pissarczyk 2, Haese 1, Karwacki, Spillner, Matschulla 5, Rosigkeit 1.