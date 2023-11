Bornum. Der TV Bornum bittet am Heimspieltag Lachendorf zum Spitzenspiel in der Volleyball-Landesliga. Im Anschluss geht es gegen die Vikings.

Die Pause war lang für die Landesliga-Volleyballer des TV Bornum. Seit dem letzten Heimspieltag am 30. September war die Mannschaft um Spielertrainer Holger Klopschar spielfrei. Am Samstag darf sie endlich wieder aufs Parkett, ab 15 Uhr sind der TuS Lachendorf und die Vallstedt Vechelde Vikings III zu Gast in Bornum.