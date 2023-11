Zwei Elfmeter bringen die FSV II um etwas Zählbares in Lamme

Nach zwei Siegen am Stück folgte nun ein Stück weit Ernüchterung beim Fußball-Bezirksligisten FSV Schöningen II. Beim TSV Germania Lamme musste sich die Elmstädter Reserve trotz ansprechender Leistung knapp mit 1:2 (0:1) geschlagen geben.

Zwei Elfmetersituationen kosteten die FSV Zählbares. Bereits in der 4. Minute ging Lamme per Strafstoß in Führung, „den kann man geben, muss man aber nicht“, fand Schöningens Trainer Christopher Peine. Sein Team arbeitete sich im Anschluss jedoch in die Partie, begegnete Lamme auf Augenhöhe. „Aber wir waren nach vorne noch nicht zwingend genug.“

Münch verpasst den Ausgleich per Kopf

Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten, „wir wollten höher schieben und das Zentrum kompakt halten. Das hat auch wirklich gut funktioniert“, befand Peine. In Minute 58 hatte der Trainer bereits den Torschrei auf den Lippen, doch ein Kopfball von Christopher Münch wurde von Germania-Keeper Florian Schneider noch gerade so an die Latte gelenkt.

Die FSV warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne und wurde für ihren Aufwand belohnt, Marvin Rauhut köpfte den Ball zum 1:1 in die Maschen (84.). Die Freude währte allerdings nicht lange, denn nur drei Minuten später bekamen die Hausherren einen weiteren Strafstoß, den sie ebenfalls verwandelten. „Auch das ist ein Elfmeter, den man pfeifen kann, aber nicht muss“, meinte Peine. „Natürlich ist es schade, dass wir ohne Punkte dastehen. Aber wir waren spielerisch nicht schlechter – und das ist aufbauend.“

Tore: 1:0 Kajolli (4./FE), 1:1 Rauhut (84.), 2:1 Kajolli (87./FE).

