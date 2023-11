Lauingen Bornum kassiert den Knock-out in der Nachspielzeit

Sie wollten eine Reaktion auf die 1:8-Niederlage in Hondelage zeigen – und das ist den Bezirksliga-Fußballern der SV Lauingen Bornum auch gelungen. Im Heimspiel gegen den FC Wenden zeigte die kriselnde SV einen guten Auftritt, durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit musste sie sich jedoch mit 0:1 geschlagen geben.

Im Vergleich zur herben 1:8-Schlappe am Reformationstag zeigte sich Lauingen Bornum deutlich verbessert, die Gäste aus dem Braunschweiger Stadtteil operierten über die gesamte Spielzeit hauptsächlich mit langen Bällen. „Wir haben eigentlich nicht viel zugelassen, haben Wendens Angriffe mit zwei, drei Ausnahmen gut wegverteidigt“, erklärte Julian Haase, Co-Trainer der Gastgeber.

Das große Problem an diesem Nachmittag war jedoch das Herausspielen der eigenen Torchancen. „Wir haben das Spiel eigentlich über die gesamten 90 Minuten kontrolliert, aber unsere Entscheidungsfindung im letzten Spieldrittel war einfach nicht gut“, fand Haase. „Wir haben abgespielt, wenn wir hätten schießen können, und wir haben geschossen, wenn wir hätten abspielen sollen. Uns hat vor dem Tor einfach die Klarheit gefehlt und oft waren wir zu ungeduldig.“

Wenden trifft spät mitten ins SV-Herz

Und so kam es, wie es letztendlich kommen musste. In der 5. Minute der Nachspielzeit erhielt der FC noch einen Freistoß an der Mittellinie, der weit in den Strafraum geschlagen wurde. Die Gastgeber bekamen die Situation nicht bereinigt, der Ball landete vor den Füßen von Finn-Niklas Eilers, der drei Gegenspieler aussteigen ließ und für den Lucky Punch sorgte.

„Natürlich tut die Niederlage weh, wir waren dem Sieg eigentlich näher als Wenden. Aber es passt zu unserer derzeitigen Situation“, meinte Haase und ergänze: „Es hilft uns aber nicht, Trübsal zu blasen. Wir müssen es hinbekommen, den Schalter umzulegen.“ Fünf Spiele hat die SV in diesem Jahr noch zu absolvieren, ehe es in die Winterpause geht. „Vielleicht wird die uns ganz gut tun, damit wir in der Rückrunde dann wieder Vollgas geben können.“

Tor: 0:1 Eilers (90.+5).

