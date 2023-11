Schöninger Partie gegen Celle fällt aus

Es war ein Hin und Her für den Fußball-Oberligisten FSV Schöningen. Die Elmstädter sollten am Freitagabend eigentlich beim MTV Eintracht Celle antreten. Die Partie stand zunächst auf der Kippe, deshalb einigten sich die Vereinsverantwortlichen am Donnerstagnachmittag auf einen Heimrechttausch. Doch am Abend änderten sich die Dinge noch einmal, statt des Heimrechttausches wurde die Partie komplett abgesagt.

„Nach vielem Hin und Her mussten wir das Spiel leider ins neue Jahr verlegen“, erklärte FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker. „Angeblich hatte der MTV keine Fahrzeuge, um nach Schöningen zu kommen. Von Celle hätte man auch mit einigen Privatwagen kommen können“, fand Kräcker.

wit

