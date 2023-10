FSV II landet Coup beim Primus

Schöningen/Bornum. Großer Jubel in Schöningen, riesige Enttäuschung und großer Frust in Lauingen und Bornum – unterschiedlicher könnten die Gefühlslagen nicht sein.

Weil die Stadt Peine ihre Fußballplätze gesperrt hatte, musste der FC Heeseberg, der bei Arminia Vöhrum hätte antreten sollen, am Dienstag in der Bezirksliga pausieren. Die beiden übrigen Partien mit Helmstedter Beteiligung hatten es aber in sich. Die FSV Schöningen II landete mit dem 2:1-Erfolg bei Tabellenführer BSC Acosta einen Coup, Lauingen Bornum zerbrach in Hondelage in Halbzeit 2 komplett.

BSC Acosta – FSV Schöningen II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Winter (36.), 1:1 Preß (77.), 1:2 Münch (88.).

Neun Tage nach ihrem ersten Saisonsieg trat die FSV-Reserve auch beim Spitzenreiter selbstbewusst auf. Beide Mannschaften begegneten sich fast die gesamte Spielzeit über auf Augenhöhe. Die Schöninger zeigten ihre defensiv bislang beste Saisonleistung: Einsatz, Wille, Griffigkeit, Konzentration – alles, was nötig war, um dem Tabellenführer zu trotzen, war da.

Acosta kam zunächst zu keinem nennenswerten Abschluss, die Gäste hatten bei einem Freistoß von Gianluca Evers Pech, dass ein Spieler in der Mauer den Ball noch touchierte – ansonsten wäre die Kugel in Minute 12 wohl schon im Tor gelandet. Nach gut 20 Minuten erspielten sich die Braunschweiger erstmals ein leichtes Übergewicht. FSV-Keeper Philipp Nabel musste sich bei einem Abschluss von Ole Heinsohn lang machen, um den Rückstand zu verhindern (27.).

Den Elmstädtern fehlte bei einigen Umschaltsituationen noch die letzte Präzision beim Pass in die Spitze – bis zur 36. Minute. Nach starker Balleroberung von Christopher Münch und einem Steilpass gelangte Tom-Luca Winter an den Ball, umkurvte Acosta-Keeper Michael Buck und schob überlegt zum 1:0 ein. Nur zwei Minuten später verpasste Lennert Hoffie das 2:0 aus halblinker Position nur knapp.

Nach dem Seitenwechsel drängte Acosta auf den Ausgleich, doch die Schöninger ließen weiter kaum etwas zu. Erst in der 70. Minute fand der BSC eine Lücke, Noel Schweighardt tauchte frei vor Nabel auf. Doch Schöningens Nummer 1 parierte in Handball-Manier stark mit dem Fuß. Sieben Minuten später war Nabel jedoch machtlos. Eine Ecke von der linken Seite landete am zweiten Pfosten, wo Paul Preß zu viel Platz hatte und die Kugel per Kopfball-Aufsetzer im Kasten unterbrachte – das 1:1.

Beide Teams gaben sich mit dem Punkt jedoch nicht zufrieden, suchten weiter den Weg nach vorne. Der defensiv überragende Philipp Schulz scheiterte nach einer Freistoßflanke aus spitzem Winkel noch an Buck (86.), dann aber durfte die FSV noch mal jubeln. Nach einer Balleroberung bekam Münch den Ball serviert, fackelte nicht lange und wuchtete ihn aus 18 Metern ins Tor. Acosta läutete die Schlussoffensive ein und hatte durch Marley Oktay noch eine Doppelchance auf den Ausgleich, doch erst parierte Nabel, dann drosch Oktay den Nachschuss über den Kasten. Damit war die Überraschung perfekt.

„Das, was heute passiert ist, ist einfach nur fantastisch“, freute sich FSV-Coach Christopher Peine. „Das war noch mal ein Ausrufezeichen an die gesamte Liga. Das war ein Spiel auf hohem Niveau mit ex­trem hohem Tempo. Wie wir gegen ein absolutes Topteam wie Acosta gekämpft haben, macht mich extrem stolz.“

MTV Hondelage – SV Lauingen Bornum 8:1 (1:0). Tore: 1:0 Dopslaff (23.), 2:0 M. Broders (47.), 3:0 Granatowski (48.), 4:0 Wendland (50.), 5:0 O. Broders (70.), 6:0, 7:0 M. Broders (74., 75.), 7:1 Frohbart (79.), 8:1 M. Broders (81.).

„Dilettantisch“ habe seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit agiert, erklärte Lauingen Bornums spielender Co-Trainer Julian Haase. „Es gab keine Kommunikation, wir haben Zweikämpfe verweigert. So darfst du dich einfach nicht präsentieren.“ Dabei hatte die SV bis zur Pause noch „ordentlich gespielt, wir hatten auch unsere Chancen. Es hätte nach 45 Minuten auch 2:2 stehen können.“ Danach aber zerfiel die SV in ihre Einzelteile.

Wenngleich es keine Entschuldigung für die zweite Halbzeit sei, wurde Haase bezüglich des Platzes in Hondelage, bei dem nur zwei Meter Platz zwischen den Seitenaus- und Sechzehner-Linien sind, deutlich: „Es ist eine Frechheit, dass Hondelage für diesen Kunstrasenplatz Jahr für Jahr eine Sondergenehmigung bekommt. Das hat mit regulärem Fußball nichts zu tun und ist die pure Wettbewerbsverzerrung.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de