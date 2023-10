Endlich zu Null: FSV feiert Heimsieg gegen Ramlingen

Maximilian Kohl (in Rot) und die Schöninger holten gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen (in Grün) drei wichtige Punkte.

„Wir wollen endlich den zweiten Heimsieg und dabei auch zu null spielen.“ Das hatte sich Bastian Breves, Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Schöningen, von seiner Mannschaft gewünscht – und die erfüllte diese Wünsche. Sie gewann gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen vor 160 Zuschauern durch die Tore von Niklas Kühle und Cenay Üzümcü mit 2:0 (1:0).

Beide Teams hatten offensiv begonnen, bis zur ersten echten Torchance der Partie sollte es dennoch etwas dauern. In der 18. Minute kam Ramlingens Tim Schiewe im gegnerischen Strafraum zum Abschluss, doch FSV-Schlussmann Niclas Edelmann reagierte blitzschnell und begrub das Leder schließlich unter sich. Edelmann hatte zunächst weitaus mehr zu tun als sein Gegenüber Marcel Maluck, der dann aber bei einem Gewaltschuss von Christian Skoda sein ganzes Können aufbieten musste, um zur Ecke abzuwehren (23.).

Kühle verletzt sich beim Führungstreffer

Etwa 120 Sekunden später war der Gästekeeper machtlos: Kühle war bei einem zu kurz abgewehrten Ball des SV zur Stelle und sorgte für das 1:0 (25.). Die Freude beim Torschützen selbst währte aber nur kurz: Er hatte sich beim Schuss verletzt und musste kurz darauf ausgewechselt werden.

Bis zum Pausenpfiff hatte lediglich Üzümcü noch eine gute Möglichkeiten, doch sein Schuss segelte über den Kasten (32.). So blieb es bei der knappen, aber verdienten Führung der Speerstädter.

Nach Wiederbeginn war zu spüren, dass sie gleich nachlegen wollten. Christian Beck zog von der linken Außenbahn in die Mitte und zog ab – ohne Erfolg (55.). Nur wenig später klärte Tim Beutnagel in höchster Not mit letztem Einsatz gegen Skoda. Die Gastgeber ließen nicht locker und gaben weitere Schüsse ab, wurden aber zunächst nicht für ihren Aufwand belohnt. Üzümcü ließ eine weitere Gelegenheit aus, als sein Schuss deutlich zu unplatziert geriet (70.).

Erstmals bleibt die FSV ohne Gegentor

Rund zehn Minuten vor dem Ende durfte der Mittelfeldspieler der Schöninger aber doch noch jubeln. Er setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und traf zum hochverdienten 2:0 für die Breves-Elf. Die brachte den Vorsprung über die Zeit, blieb zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor und durfte sich über drei wichtige Punkte freuen. „Ich bin heute sehr zufrieden. Wir wollten aus einer kompakten defensive heraus mit schnellem Umschaltspiel agieren und das hat wunderbar geklappt“, bilanzierte Breves.

FSV: Edelmann – Arnold, Werner, Reiche, Niemann – Lutz (82 Behling), Skoda – Üzümcü (87. Martinowski), Amin (73. Kohl), Kühle (27. Sening, 78. Bremer) – Beck.

Tore: 1:0 Kühle (25.), 2:0 Üzümcü (83.).

