Helmstedt Die Helmstedter profitieren in Wahrenholz von den vielen Fehlern der Gastgeber. Jawid Haidari steht erstmals wieder in der Startelf.

Auf dem Weg zum ersten Auswärtssieg ließen sich Maurice Tounkara (in Rot) vom VfL Wahrenholz (links Simon Janetzko) nicht aufhalten.

Fußball-Landesliga 5:2! FC Türk Gücü feiert erstmals in der Fremde

Im „verflixten“ siebten Spiel hat‘s endlich geklappt! Zum ersten Mal überhaupt hatten die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt in der Fremde Grund zum Feiern. Beim Tabellenvorletzten VfL Wahrenholz setzte sich der Aufsteiger von der Kantstraße mit 5:2 (3:1) durch und fuhr damit seinen ersten Auswärtssieg ein.

„Wir haben verdient gewonnen – und das auch in der Höhe“, resümierte Türk Gücüs Trainer René Cassel, dessen Schützlinge erst vor zweieinhalb Wochen im Bezirkspokal-Achtelfinale gegen den VfL Wahrenholz gespielt und mit 1:0 gewonnen hatten. Und im Vergleich zu diesem Duell hatte Cassel ordentlich getauscht, seiner Elf ein deutlich offensiveres 3-4-3-System verordnet, in dem Rückkehrer Jawid Haidari sein Comeback in der Dreier-Abwehrkette feierte.

Omarkhiel und Kurtoglu sorgen für eine 2:0-Führung

Vom Anpfiff weg übernahmen die Helmstedter das Kommando – und hatten nach nicht einmal 30 Sekunden die Riesenchance zur 1:0-Führung durch Semih Kurtoglu nach einer Hereingabe von Omid Ataie. Der Rechtsaußen traf das Leder fünf Meter vor dem Tor aber nicht richtig. Damit war die Gästeführung allerdings nur aufgeschoben: Nach einem Handspiel gab es einen Strafstoß für Türk Gücü, den Masirullah Omarkhiel im Nachschuss zum 1:0 (13.) versenkte. Nur elf Minuten später legte Kurtoglu dann den zweiten Treffer für die Cassel-Elf nach.

Der beste Wahrenholzer, Maurice Kutz, verkürzte in der 37. Minute nach einem Einwurf zwar auf 1:2, doch noch vor der Pause stellten die Helmstedter den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Tim Mertens wurde auf die Reise geschickt, behauptete sich rustikal mit dem Körper im Laufduell und bewahrte im Abschluss kühlen Kopf – das 3:1 für Türk Gücü Sekunden vor dem Seitenwechsel. Der zweite Durchgang war dann gerade einmal sieben Minuten alt, da machten die Gäste nach einem erneuten Schnitzer der Hausherren im Spielaufbau den Deckel drauf. Omarkhiel und Onur Can Ada liefen Zwei gegen Eins auf VfL-Torwart Timo Dittrich zu, Ada brauchte nur noch einzuschieben – das 4:1 für die Helmstedter.

FC Türk Gücü: Probodziak – Rowold, Pflüger, J. Haidari (62. Öztürk) – Krecklow (76. M. Haidari), Mertens, Tounkara, Ataie – Kurtoglu (72. Ince), Omarkhiel (62. Kilian), Ada (72. Braun Roig).

Tore: 0:1 Omarkhiel (13.), 0:2 Kurtoglu (24.), 1:2 Kutz (37.), 1:3 Mertens (45.), 1:4 Ada (52.), 1:5 Ince (79.), 2:5 Kutz (89.).

Mit dem Heimspiel gegen den SV Lengede endet am Dienstag der Oktober für den FC Türk Gücü. Der Anpfiff an der Kantstraße soll dann um 14 Uhr erfolgen, sofern es die Platzverhältnisse denn zulassen sollten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de