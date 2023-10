Türk Gücü hält in der zweiten Halbzeit nicht mehr dagegen

Onur Can Ada (rechts) und die Helmstedter verloren in Kästorf (in Rot Ardit Zeqiri) trotz guter erster Halbzeit mit 0:3.

Der FC Türk Gücü Helmstedt muss sich in der Tabelle der Fußball-Landesliga vorerst wieder nach unten orientieren. Nach der 0:3 (0:0)-Niederlage beim neuen Tabellendritten SSV Kästorf belegt das Team von Trainer René Cassel nur noch den letzten Nichtabstiegsplatz. Ganz anders dagegen die Kästorfer: Sie feierten ihren vierten Sieg in Folge, es ist bislang ein goldener Oktober für die Mannschaft aus dem Norden der Stadt Gifhorn.

In der ersten Halbzeit waren wir sehr, sehr gut. Wir haben es aber verpasst, die Tore zu machen. Türk-Gücü-Coach Rene Cassel nach der 0:3-Niederlage seiner Helmstedter in Kästorf

In Durchgang 1 spielte sich in Kästorf nur wenig Aufregendes vor beiden Toren ab. Luc Kilian hatte in der 3. Minute die Helmstedter Führung auf dem Fuß, scheiterte nach einer scharfen Hereingabe von Onur Can Ada aber am Fuß von SSV-Keeper Tobias Bremer. Auf der Gegenseite zeigte sich Kästorfs Torjäger Leander Petry erstmals nach acht Minuten. Petrys Drehschuss wurde aber noch von einem Helmstedter Abwehrbein abgefälscht und landete am Außenpfosten. Danach waren wieder die Helmstedter an der Reihe: Kilian versuchte es aus halblinker Position, doch sein 14-Meter-Schuss landete deutlich über dem Querbalken. Weitere Torraumszenen blieben bis zum Pausenpfiff aus. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr, sehr gut“, sagte Türk-Gücü-Coach Cassel. „Wir haben es aber verpasst, die Tore zu machen.“

Kästorfs Trainer Heinz-Günter Scheil reagierte noch in Halbzeit 1 auf den lauen Auftritt seiner Jungs und korrigierte das anfängliche 4-4-2- auf ein 4-1-4-1-System. Zählbaren Erfolg brachte die Umstellung nicht. Türk Gücü stand kompakt, ließ defensiv wenig zu.

Kurz nach der Pause gerät Türk Gücü in Rückstand

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lang, bis die Helmstedter Defensive erstmals bröckelte. Über Umwege landete eine Flanke bei Joe Brandt, der den Ball mit dem schwachen rechten Fuß flach ins Eck schob (53.). Die Gastgeber hatten in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Zugriff, entschieden die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich und kamen besser ins Tempo. „Das 1:0 war für uns der Dosenöffner“, konstatierte SSV-Trainer Scheil.

SSV Kästorf nutzt seine Chancen eiskalt

Nur elf Minuten später war Petry zur Stelle und beförderte den Ball nach einer Flanke von Nico Gercke mit dem Kopf in die Maschen. Den Schlusspunkt für die Hausherren setzte Gercke in der 88. Minute, der die Kugel aus rund 30 Metern per Chip über Türk-Gücü-Torhüter Paul Probodziak hinweg zum 3:0-Endstand versenkte. „Dass die Kästorfer Qualität haben, hat man dann gesehen“, sagte Cassel knapp und nannte den entscheidenden Unterschied zu seiner Mannschaft. „Die Kästorfer nutzen ihre Chancen halt.“

Türk Gücü: Probodziak – Mertens, Pflüger, Rowold – Ataie, Tounkara (62. Ghorbani), Öztürk (79. Haidari), Friehe – Kurtoglu, Kilian (46. Gönülcan), Ada (72. Braun Roig).

Tore: 1:0 Brandt (53.), 2:0 Petry (64.), 3:0 Gercke (88.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de