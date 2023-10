Türk Gücü reist mit Respekt, aber auch Hoffnung nach Kästorf

Mit einer großen Portion Respekt, aber auch der Hoffnung, den jüngsten Aufwärtstrend fortzusetzen, reist Fußball-Landesligist FC Türk Gücü Helmstedt an diesem Sonntag zum SSV Kästorf. Die Partie beim Tabellenvierten, der seine jüngsten drei Spiele allesamt gewonnen hat, beginnt um 14.30 Uhr.

So sehr er den Ausfall der Partie gegen den TSC Vahdet Braunschweig am vergangenen Sonntag auch bedauerte, hat René Cassel, Trainer der Helmstedter, doch den Eindruck, dass seine Mannschaft den Rückenwind der beiden vorangegangenen Pflichtspielsiege bis in diese Woche transportieren konnte. „Wir haben jedenfalls gute Trainingseinheiten hinter uns“, sagt der FC-Coach. Bei diesen nicht mehr dabei war Stéphane Dieupeu. Der Vertrag mit dem Flügelflitzer wurde in dieser Woche aufgelöst. „Aus sportlicher Sicht ist es ein Verlust. Wir betreiben aber einen Mannschaftssport – und da müssen sich alle an bestimmte Regeln halten, wenn man gemeinsam ein Ziel erreichen will“, kommentiert Cassel die Trennung.

Die Findungsphase beim FC Türk Gücü ist noch nicht abgeschlossen

Die Helmstedter benötigen einfach intern Ruhe, um sich voll auf den Ligaverbleib konzentrieren zu können. „In der vergangenen Saison hatten wir noch Routiniers wie Arne Ruff oder Mehmet-Ali Tozlu dabei. Jetzt müssen sich die Jungs noch mal neu finden, weil einige der Erfahreneren in unserem insgesamt ja sehr jungen Kader mehr Verantwortung als früher übernehmen müssen“, erklärt der Trainer. „Das ist ein Prozess, den wir nur als Kollektiv meistern können.“

Im Moment zähle daher jeder weitere Punkt für den Klassenerhalt. Auf zumindest einen hofft der FC-Coach auch am Sonntag, obwohl „die erste Elf der Kästorfer für mich zu den Top 3 der Liga gehört – neben Eintracht Braunschweigs U23 und Göttingen 05“, äußert Cassel seinen Respekt vor dem SSV. Dieser verfüge in jedem Mannschaftsteil über Spieler, die seit Jahren mindestens in der Landesliga sehr gute Leistungen abliefern“, erklärt Türk Gücüs Trainer und zählt beispielhaft Marius Saikowski, Nico Gercke, Burak Hajdari und Noah Mamalitsidis auf. Und mit Leander Petry führt ein SSV-Neuzugang mit aktuell zwölf Saisontreffern auch die Torschützenliste der Liga an.

Helmstedts Keeper Paul Probodziak trug selbst kurzzeitig das Kästorfer Trikot

Zu verhindern, dass der Kästorfer Stürmer sein Konto weiter aufstockt, ist unter anderem Aufgabe eines Helmstedters, der selbst eine Kästorfer Vergangenheit hat – wenn auch nur eine kurze. Torhüter Paul Probodziak gehörte in der Saison 2018/19 dem SSV-Kader an. Nun kommt er mit der Empfehlung, in der Liga gegen Bovenden und im Bezirkspokal gegen Wahrenholz (jeweils 1:0) zwei Pflichtspiele in Folge ohne Gegentreffer geblieben zu sein, an seine alte Wirkungsstätte.

Kästorf sei sicherlich der Favorit. „Die Ergebnisse und Erfahrungen zeigen aber, dass das nichts heißen muss. Wir haben gegen Eintrachts U23 auch 70, 75 Minuten richtig gut gespielt und nur unglücklich verloren“, gibt Cassel zu bedenken. Und er nennt noch zwei Beispiele der vergangenen Wochen: „Wer hätte denn damit gerechnet, dass Hillerse Eintrachts U23 mit 1:0 schlagen oder Bovenden eine Woche nach dem 0:1 bei uns mit 10:4 bei Germania Bleckenstedt gewinnen würde?“

