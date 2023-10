Helmstedt. Das Damenteam des KSV Helmstedt zeigt in Celle eine solide Vorstellung und erobert Tabellenplatz 3 in der Bohle-Verbandsliga.

Gute Ergebnisse, freudige Gesichter: Der KSV-Tross, bestehend aus Rüdiger Strich (von links), Maleen Kraul, Maren Krüger, Mira Kraul, Svea Jünemann, Sophie Dudek, Jörn Kraul und Valerie Paltschikow, nahm vier Punkte vom Verbandsliga-Spieltag in Celle mit.

Kegeln Gutes Teamergebnis reicht am 2. Spieltag zu Rang 2

Gleich doppelt im Einsatz waren zuletzt einige der Keglerinnen des KSV Helmstedt. In der Verbandsliga Bohle lieferte das Damenteam am 2. Spieltag ein mannschaftlich geschlossen gutes Ergebnis ab, das zu Platz 2 in der Tageswertung reichte. Im Gesamtklassement rückten die Helmstedterinnen dadurch auf Rang 3 vor. Für die vierte Mannschaft des KSV war im Nachholspiel der Bezirksoberliga Schere dagegen nichts zu holen.

Verbandsliga Damen, Bohle

Zwei Tage vor dem Spieltag war bekannt geworden, dass die KSG Wolfenbüttel ihre Mannschaft abmelden musste. Somit bleiben nur noch vier Teams übrig. Diese trafen sich zum 2. Spieltag in Celle. Weil dort parallel auf acht Bahnen gespielt werden kann, wurde der Spielmodus geändert – von jeder Mannschaft gingen immer zwei Spielerinnen zeitgleich auf die Bahnen, die viele Helmstedterinnen schon von Kaderlehrgängen des Landesverbandes kannten.

Im ersten Block sorgten Mira Kraul (887 Holz) und Debütantin Svea Jünemann (846) bereits dafür, dass sich der KSV im vorderen Bereich einsortierte. Den zweiten Helmstedter Block bildeten Valerie Paltschikow (880) und Maleen Kraul (883). Das KSV-Team brachte es damit auf insgesamt 3496 Holz – nur der TSV Bülstedt/Vorwerk (3552) brachte ein noch besseres Tagesergebnis zustande.

Weiter geht’s für die Damen am 12. November mit Spieltag Nummer 3, der in Cuxhaven stattfindet.

Bezirksoberliga, Schere

Post SV/GH Salzgitter – KSV Helmstedt IV 3:0 (25:11, 2805:2493). Auf einer anderen Bahnart war das junge Helmstedter Team hingegen chancenlos. Zum Nachholspiel in Salzgitter-Lebenstedt trat der KSV zwar als klarer Außenseiter, aber dennoch selbstbewusst an. Das allein reichte aber nicht, um den Gastgebern gefährlich werden zu können – wie sich schon im ersten Durchgang zeigte. Hier konnten Mira Kraul (663 Holz/5 Einzelwertungspunkte) und Valerie Paltschikow (621/3) mit Michael Dumka (720/6) und Swen Klenner (720/7) nicht mithalten und gerieten bereits mit 156 Holz klar ins Hintertreffen.

Auch der zweite Block mit Ma­leen Kraul (620/2) und Marc Copei (589/1) war den Salzgitteraner Kontrahenten Bernd Brandes (732/8) und Johann Marintschak (633/4) unterlegen, so dass der KSV-Nachwuchs am Ende mit 312 Holz Differenz deutlich das Nachsehen hatte.

Weiter geht es für die drei Helmstedter Teams in der Bezirksoberliga am 5. November.

r.

