Aufsteiger Grasleben II verpasst die Chance auf Zählbares

Für die zweite Mannschaft des TSV Grasleben geht es in der Tischtennis-Bezirksoberliga nur um den Klassenerhalt. Das war schon vor der Saison klar. Umso bitterer ist es, Spiele zu verlieren, in denen Zählbares möglich gewesen wäre. Das ist der TSV-Reserve nun gegen den TTC Wahrenholz passiert, am Ende stand eine 5:9-Niederlage aus Sicht der Gastgeber.

„Es war ein Spiel, von dem jeder gedacht hatte, dass es ein bisschen besser laufen würde als die zuvor. Das war dann auch der Fall“, berichtete Graslebens Abteilungsleiter Dennis Kaczmarek, der zum Kader der Erstvertretung gehört. Nach den Doppeln und den ersten Einzeln im oberen Paarkreuz stand dennoch ein 1:4. Es folgten zwei Siege und zwei Niederlagen, ehe sich Silas Mainz und Florian Stute ein weiteres Mal geschlagen geben mussten. Das 3:8 war gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung.

„Es war durchaus ein Punkt drin, das ist schon schade. Dem können wir ein bisschen nachtrauern. Wahrenholz ist auswärts eine ganze Ecke schwächer als zu Hause“, haderte Kaczmarek, der auch ein wenig Kritik an der Einstellung einiger Spieler äußerte. „Wir haben den einen oder anderen dabei, der das Training als Pflichtveranstaltung sieht und nicht als Möglichkeit, im Rhythmus zu bleiben. Ich bin der Meinung, dass der eine oder andere viel besser Tischtennis spielen kann. Da braucht es ein bisschen mehr Biss“, stellte der TSV-Abteilungsleiter klar. „Es sind aber auch genügend Jungs dabei, die brennen, auch wenn es nicht läuft.“

