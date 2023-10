Die Schöninger Leidenszeit geht weiter

Yannic Werner (in Rot) und die FSV II blieben auch gegen Vechelde (in Weiß) ohne Punkt.

Es ist ein Kreislauf, aus dem die FSV Schöningen II zurzeit einfach nicht herauskommt. Auch beim SV Arminia Vechelde schnupperte der Aufsteiger in der Fußball-Bezirksliga 2 an einem Punktgewinn, doch durch einen Gegentreffer kurz vor Schluss stand das Schlusslicht beim 1:2 (0:0) wieder mit leeren Händen da.

Am Freitagmittag hatte FSV-Coach Christopher Peine damit gerechnet, fast den gesamten Kader zur Verfügung zu haben. „Aber bis zum Treffen am Sonntag habe ich insgesamt acht Absagen erhalten“, seufzte er. Die Spieler, die in Vechelde aufliefen, zeigten dann jedoch einen guten Auftritt. Peine: „Es war ein klassisches 50:50-Spiel.“

Quasts Ausgleich reicht nicht für einen Punktgewinn

Nach 45 torlosen Minuten nahm die Partie nach dem Seitenwechsel etwas an Fahrt an. Gute zehn Minuten nach Wiederanpfiff gingen die Gastgeber in Führung, doch Gianluca Quast sorgte für den verdienten Ausgleich (71. Minute). „Danach gab es auf beiden Seiten ein paar gute Chancen, um in Führung zu gehen“, beschrieb der Schöninger Trainer. „Aber uns fehlt gerade einfach dieser Killer-Instinkt.“ Während es seine Mannschaft verpasste, den Ball im Tor unterzubringen, ließen sich die Vechelder nicht zweimal bitten und trafen in der Schlussphase zum 2:1. „Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen“, fand Peine.

Große Vorwürfe machte der Schöninger Coach seinen Jungs nach der neunten Niederlage im zwölften Spiel allerdings nicht. „Man hat gemerkt, dass die Mannschaft nicht tot ist, sie hat alles probiert und wollte mindestens einen Punkt mitnehmen.“ Am nächsten Sonntag steht nun das Kreisduell gegen die SV Lauingen Bornum an. „Das ist schon eine Art Do-or-die-Spiel. Wir sind jetzt in der Pflicht, die Punkte einzufahren. Sonst wird es schwierig.“

Tore: 1:0 Wolff (56.), 1:1 Quast (71.), 2:1 Wolff (83.).

