Türk Gücü und FSV müssen Pause einlegen

Es hätten zwei hochinteressante, spannende Spiele werden können, doch sowohl das Duell zwischen der FSV Schöningen und dem SSV Vorsfelde in der Fußball-Oberliga am Samstag als auch die Landesliga-Begegnung zwischen dem FC Türk Gücü Helmstedt und dem TSC Vahdet Braunschweig am Sonntag mussten witterungs- beziehungsweise platzbedingt kurzfristig abgesagt werden.

„Um den Platz nach den vielen Regenfällen in den Tagen davor zu schonen, sah sich die Stadt Schöningen gezwungen, die Plätze im Elmstadion für den Spielbetrieb zu sperren. Und da in der Kürze der Zeit kein adäquater Ausweichplatz gefunden werden konnte, blieb nur eine Spielabsage. Das ist zwar bedauerlich, aber nicht zu ändern“, teilte Karsten Kräcker, Vorsitzender der FSV Schöningen, auf Nachfrage mit.

Breves bedauert Absage

„Für mich als Trainer kommt die Absage mehr als ungelegen. Wir hatten das Spiel in Bersenbrück genau analysiert und uns im Training bestens auf das Derby vorbereitet“, betonte FSV-Coach Bastian Breves und ergänzte: „Wir wollten den Bock nach den drei Niederlagen umstoßen und endlich wieder punkten.“ Damit seine Spieler im Belastungsrhythmus bleiben, gab Breves ihnen ein Laufprogramm als Ersatz an die Hand – bestehend aus einem Warm Up über einen Kilometer, gefolgt von 4 km im individuell höchsten Tempo, 1 km Cool Down und zum Abschluss 12 Sprints über jeweils 12 Meter.

Auch Türk-Gücüs Trainer René Cassel bedauerte die Absage der Landesliga-Partie seiner Mannschaft. „Wir hätten wirklich gerne gespielt, weil wir den Rückenwind unserer beiden letzten Siege mitnehmen wollten. Aber unser Platz ließ es absolut nicht zu. Da wäre uns auch die englische Woche egal gewesen“, verwies er auf das Pokalspiel gegen Wahrenholz vom vergangenen Mittwoch.

jse/HJT

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de