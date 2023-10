Eine Titelverteidigung und drei völlig überraschte Gewinner

Freudenschreie, überraschte Gesichter, fast sprachlose Sieger und dazu ein buntes, unterhaltsames Rahmenprogramm: Zum bereits 22. Mal führte der Kreissportbund (KSB) Helmstedt seine Sportlerehrung durch. 20 Nominierte in den Kategorien Einzel Jugend und Erwachsene sowie Mannschaft Jugend und Erwachsene hatten zur öffentlichen Abstimmung gestanden. Am Freitagabend wurden die Siegerinnen und Sieger im Rahmen des Gala-Abends im Helmstedter Juleum feierlich bekanntgegeben und geehrt.

Völlig überraschte Sieger in den Einzelkategorien

Pascal Witte schlug ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen, Leni Heumann riss vor lauter Überraschung die Augen ganz weit auf – die Reaktionen der beiden Gewinner in den Einzelkategorien waren so aufrichtig, so herzlich, dass sich wirklich alle Anwesenden in der Aula des Juleums für sie und mit ihnen freuten.

„Knapp 2000 Menschen“, so KSB-Vorsitzender Jürgen Nitsche, hätten insgesamt über die Website des KSB ihre Stimmen abgegeben. Mit 16 verschiedenen Sportarten beziehungsweise Disziplinen, in denen die Nominierten ihre Erfolge gefeiert hatten, war das Spektrum so breit wie nie zuvor, wie KSB-Vorsitzender Jürgen Nitsche in seiner Eröffnung hervorhob. Bei den Erwachsenen waren mit Disc-Golf (Wiebke Jahn) und Motorkunstflug (Thilo Glaser) zwei Sportarten erstmals überhaupt bei der jährlichen Veranstaltung vertreten. Daneben waren Schwimmerin Sonja Hack, Leichtathlet Karsten Krause, Turnerin Sophie Lübke und eben Tischtennisspieler Pascal Witte nominiert.

Die erwachsenen Einzelsportler/-innen: Wiebke Jahn (von links), Thilo Glaser, Sieger Pascal Witte, Sonja Hack und Sophie Lübke. Christoph Liebe (rechts) nahm die Urkunde stellvertretend für Karsten Krause entgegen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Dieser drückte, angesprochen von Torsten Dill (stellvertretender Vorsitzender des KSB) und dessen Ehrungspaten Maximilian Hohe (Geschäftsführer Sport Thieme), seinen Dank an Stefan Mandel und Trainerin Erika Rackwitz von der Lebenshilfe Helmstedt sowie an seine Familie aus. Er sei „sehr, sehr dankbar“ für die Trainingsmöglichkeit und die Unterstützung – „und die Tischtennisspiele und -turniere machen immer sehr viel Spaß.“

Kurz darauf durfte sich Witte, der sich bei den Landesspielen der Special Olympics in Braunschweig in der Klasse der Bis-45-Jährigen den Titel geholt hatte, als Helmstedts Sportler des Jahres 2023 auszeichnen lassen. Völlig überrascht und sichtlich bewegt nahm er den Siegerpokal, die Urkunde und die Glückwünsche, auch seiner Mitstreiter, entgegen.

Die Nachwuchs-Einzelsportler/-innen aus Helmstedt: Jan Bäse (von links), Siegerin Leni Heumann, Maleen Kraul, Jan Plewka und Tjark Rose. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Ebenso überrascht reagierte Leni Heumann, Sportschützin der SSG Nord-Elm, als sie von Sebahat Arifi (Teamleiterin Helmstedter Nachrichten) und Timo Schlensog (Verkaufsleiter Region Nord/Ost Funke Media Sales), zur Nachwuchssportlerin des Jahres gekürt wurde. Auch sie dankte ihren Eltern und Trainer für die Unterstützung und schob verlegen nach: „Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll, weil ich absolut gar nicht damit gerechnet habe.“ Heumann, sechsfache Landesmeisterin 2023, setzte sich bei der Abstimmung gegen Rettungsschwimmer Jan Bäse, Keglerin Maleen Kraul, Leichtathlet Jan Plewka sowie Ju-Jutsuka Tjark Rose durch.

Fußballerinnen des TSV Barmke verteidigen ihren Titel, in der Jugend gewinnt die RSV Frellstedt

Die einen jubelten über den zweiten Sieg in Folge, für die anderen war der Gewinn unerwartet und surreal. Die Fußballerinnen des TSV Barmke verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr in der Kategorie „Mannschaft Erwachsene“. Der Pokal der Jugendteams ging an den Radpolo-Nachwuchs der RSV Frellstedt, der selbst nicht damit gerechnet hatte.

Hinter den Frellstedter U15-Teams liegt eine ereignisreiche und erfolgreiche Saison. Caroline Domeier und Charlotte Sputh sowie Lea Packhäuser und Luisa Knigge hatten es in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft geschafft und dabei die Plätze 4 und 6 erreicht. Nun folgte das „Sahnehäubchen“ für den RSV-Nachwuchs. Als Jens Becker (Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt) den Sieg der jungen Frellstedterinnen verkündete, konnten diese und ihre Trainerinnen ihren Erfolg kaum glauben und verschwanden in einer Jubeltraube. Sichtlich überrascht und gerührt nahmen sie die Auszeichnung entgegen.

Helmstedts Jugendteam des Jahres: Die U15-Radpolo-Spielerinnen der RSV Frellstedt. Sie selbst und ihre Trainerinnen konnten ihren Erfolg kaum fassen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Das Gefühl, oben auf der Bühne zu stehen und als Sieger verkündet zu werden, kennen die Fußballerinnen des TSV Barmke hingegen schon. Im Vorjahr wurde die Mannschaft von Trainer Marcel Kirchhoff für den Aufstieg in die Regionalliga als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. In diesem Jahr folgte die Nominierung für den Gewinn des Niedersachsenpokals und die Qualifikation zum DFB-Pokal. Doch welcher dieser Erfolge war für die Barmkerinnen höher zu bewerten? „Das ist wirklich schwierig, man kann beides nicht vergleichen“, erklärte TSV-Spielerin Rebecca Spelly. „Ich glaube, dass keiner von uns, als er nach Barmke gekommen ist, damit gerechnet hat, dass wir mal in der Regionalliga spielen würden. Und dann den Pokal gegen Eintracht Braunschweig zu gewinnen, war einfach nur grandios.“

Titelverteidiger! Die Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke wurden zum zweiten Mal in Folge zur „Mannschaft des Jahres“ bei den Erwachsenen gewählt. Foto: Michael Uhmeyer / Helmstedt

Doch auch die weiteren Nominierten können auf tolle Erfolge zurückblicken. Der FC Türk Gücü Helmstedt hatte den Landesliga-Aufstieg gepackt, „Imagination“, die Jazz- und Modern-Dance-Gruppe des TK Fichte Helmstedt, hatte den Verbandsliga-Titel gefeiert und das Frellstedter Elite-Radpolo-Team Luisa Artmann/Theresa Sielemann das Double aus deutscher Meisterschaft und Deutschlandpokal geholt. „Die Ehrung hier ist nur das i-Tüpfelchen, letztlich sind alle, die hier sind, auch Gewinner“, sagte Jürgen Nitsche, Vorsitzender des Kreissportbundes.

Vielseitiges Rahmenprogramm: Akrobatik, Rockmusik und pure Tanzfreude

Spektakuläre Flugeinlagen, Stimmgewalt und ansteckende Tanzmoves ­– das Rahmenprogramm der 22. Sportlerehrung war ähnlich facettenreich wie die Liste der Nominierten. Vor, zwischen und nach den Ehrungen der Sportlerinnen und Sportler, der Stars des Abends, ebbte der Applaus des Publikums kaum ab – und dafür sorgten die „Flying GaBös“, die Streetdance-Gruppe des Tanzhauses Gifhorn und die Band „Generations“ der Kreismusikschule Helmstedt.

Letztere hatten im vergangenen Jahr den Gala-Abend stimmgewaltig eingeläutet. Dieses Mal setzten sie, nach zwei Auftritten zwischen den Ehrungen, in denen sie dem Publikum unter anderem mit Songs von Tina Turner („Simply the best“) und AC/DC („Highway to hell“) einheizten, den Schlussakkord – mit einem Titel, „der leider zur aktuellen politischen Situation in der Welt passt“, wie Wolfgang Behrenz, Leiter der Kreismusikschule und Gitarrist bei „Generations“, ankündigte.

„Generations“, die Band der Kreismusikschule Helmstedt, brachte das Juleum mit ihren rockigen Einlagen zum Beben. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Kurz darauf drangen die Zeilen „99 Kriegsminister – Streichholz und Benzinkanister – hielten sich für schlaue Leute, witterten schon fette Beute. Riefen ,Krieg’ und wollten Macht, ...“ über die Lautsprecher in die Aula. Mit dem Nena-Hit „99 Luftballons“ endete die diesjährige Sportlerehrung, die zuvor auch schon sportliche Höhepunkte zu bieten hatte.

So durften die Lokalmatadore der „Flying GaBös“, die seit Jahren regelmäßig mit ihren spektakulären turnerischen und akrobatischen Darbietungen die Gäste unterhalten, dieses Mal das Rahmenprogramm eröffnen. Rechts oder links auf der Bühne, oben in der Luft, unten auf den Matten ­– beim rasanten Auftritt der Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium am Bötschenberg wusste der Zuschauer manchmal gar nicht, wo er zuerst hinsehen sollte.

Immer wieder ernteten sie spontanen Applaus für ihre Überschläge, Hebefiguren und hohen Sprünge. Auch die Pyramide am Ende des Auftritts stand, ohne zu wackeln. Erleichterung und Freude über den gelungenen Auftritt und die Reaktion des Publikums waren den „Flying GaBös“ bei der wirklich zuckersüßen Schlusspose anzusehen.

„Freude“ war auch das Wort, das vielen der Gäste nach dem Auftritt der Streetdance-Gruppe vom Tanzhaus Gifhorn unter der Leitung von Noran Kaufmann zuerst in den Sinn kam. „Wir wollen ein bisschen die Veranstaltung sprengen“, hatte dieser angekündigt, ehe er einen Applaus-Check in drei Leveln mit den Zuschauern durchführte.

Die Gruppe des Tanzhauses Gifhorn hatte beim Auftritt sichtlich Spaß. Die gute Stimmung schwappte auch schnell auf das Publikum über. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Ein Animieren zum Klatschen hätte es allerdings gar nicht gebraucht, denn die Freude am und die Begeisterung für das Tanzen war den Mädchen und Jungen während ihres gesamten Auftritts ins Gesicht geschrieben – und auch deshalb sprang der Funke in Sekundenschnelle aufs Publikum über – rhythmisches Zucken mit den Schultern und Wippen mit den Beinen inklusive. Mit ihren lässigen Choreografien zu verschiedenen Hip-Hop-, R’n’B- und Pop-Songs avancierten die jungen Tänzerinnen – abseits der Ehrungen für die Hauptdarsteller – für viele zum Höhepunkt des Abends.

Jürgen Nitsche und der KSB freuen sich über Feedback

Im Juleum strahlten die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler um die Wette, doch auch KSB-Vorsitzender Jürgen Nitsche konnte sein Grinsen bei der Sportlerehrung nicht zurückhalten. „Wir ziehen ein positives Fazit“, erklärte er anschließend.

„Wir haben viele Rückmeldungen bekommen“, berichtete er. „Es steckt immens viel Arbeit in so einer Veranstaltung, deshalb freut es uns, dass es den Leuten gefallen hat. Wir versuchen von Jahr zu Jahr, die Sportlerehrung zu optimieren.“ Daher seien er und seine Mitstreiter vom KSB dankbar für jedes Feedback.

KSB-Vorsitzender Jürgen Nitsche zog ein positives Fazit. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Besonders mit der Auswahl der Showeinlagen zeigte sich Nitsche zufrieden. „Mit den Flying GaBös und dem Tanzhaus Gifhorn hatten wir zwei Auftritte, die die Botschaft der Bewegung teilen.“ Die Zuschauer im Juleum sahen es genauso, waren von den Auftritten begeistert.

Auch Wolf-Rüdiger Umbach, Ehrenpräsident des Landessportbundes Niedersachsen und Ehrenvorsitzender des KSB Helmstedt, war von der 22. Auflage der Sportlerehrung begeistert. „Es ist eine super Veranstaltung mit tollen Sportlern und auch tollen Sportarten. Man muss auch mal anerkennen, was der KSB da wieder auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich fantastisch.“

