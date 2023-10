KSV Helmstedt II festigt Tabellenführung im Vereinsduell

Helmstedt. Die junge „Vierte“ leistet den KSV-Routiniers in der Bezirksoberliga Schere erheblichen Widerstand. KSV II siegt souverän.

Volle Bahnen: Die drei Schere-Teams der Bezirksoberliga und das Bohle-Bezirksligateam des KSV spielten allesamt in Helmstedt.

Am 3. Spieltag der Schere-Bezirksoberliga Ost setzte die zweite Mannschaft des KSV Helmstedt ihren Erfolgslauf mit einem Sieg über die eigene „Vierte“ fort. Die dritte Mannschaft des KSV setzte sich mit einem deutlichen Erfolg über Post SV/GH Salzgitter auf Tabellenplatz 2.

KSV Helmstedt III – Post/SV Salzgitter 3:0 (2974:2700 Holz/ 25:11 Punkte). Im Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn sorgten im ersten Block die sehr stark spielenden Pasqual Eberlein (813/8, zugleich persönliche Bestleistung) und Christoph Keeling (746/7) gegen die Salzgitteraner Michael Dumka (708/5) und Swen Klenner (656/2) schon für eine sehr deutliche Helmstedter Führung von 195 Holz.

Im zweiten Durchgang stockten Debby Keeling (704/4) und An­dreas Flohr (711/6) gegen Karl-Heinz Becker (688/3) und Andreas Egert (648/1) den Vorsprung um weitere 79 Holz auf und machten damit den klaren 3:0-Erfolg perfekt.

KSV Helmstedt II – KSV Helmstedt IV 3:0 (2908:2792 Holz/ 23:13 Punkte). In der zweiten Partie des Tages kam es zum vereinsinternen Duell zwischen der „Zweiten“ als Spitzenreiter und der jungen „Vierten“ des KSV – der Papierform nach eine klare Angelegenheit. Zumindest in der Anfangsphase entpuppte sich dies aber als Trugschluss, denn Valerie Paltschikow (736/5, persönliche Bestleistung) und Mira Kraul (706/4) überraschten im ersten Block gegen den Tagesbesten Christian Blank (750/8) und Maleen Kraul (678/2) und brachten Helmstedt IV mit 14 Holz in Front.

Im zweiten Durchgang setzte sich dann aber doch die Routine durch: Siegfried Kruschke (741/7) und Jörn Kraul (739/6) hielten die Nachwuchstalente Paul Strich (690/3) und Marc Copei (660/1) auf Abstand und sicherten der zweiten Mannschaft damit noch den 3:0-Erfolg – den zugleich dritten in dieser Höhe in der laufenden Saison. Mannschaftsführer Christian Blank war mit der geschlossen Leistung seines Teams sehr zufrieden und freute sich darüber, dass der fast schon verloren geglaubte dritte Punkt aus der Unterwertung ebenfalls noch auf das Konto seiner „Zweiten“ wanderte.

Für den KSV II und den KSV IV geht es am 5. November, jeweils mit Auswärtsspielen in Salzgitter, weiter. Die „Dritte“ ist dann spielfrei.

