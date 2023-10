Überlegener FC Türk Gücü zieht ins Viertelfinale ein

Speziell in der zweiten Halbzeit waren die Helmstedter (in Weiß Onur Can Ada) vom VfL Wahrenholz (li. Jan Reitmeier, re. Lars Koch) kaum mehr zu stoppen.

Deutlich war’s nicht, dafür aber hochverdient: Die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt zogen am Mittwochabend ins Viertelfinale des Bezirkspokals ein. Dank des Treffers von Masirullah Omar­khiel gewann die Elf von Trainer René Cassel im Maschstadion gegen den Staffelgefährten VfL Wahrenholz mit 1:0 (0:0).

Die Partie hatte mit Anlaufschwierigkeiten aufseiten der Hausherren begonnen: Der Gast ließ zunächst nichts zu. Mitte der ersten Hälfte wurde Helmstedt dann aber zum ersten Mal gefährlich. Nach einem Fehler der Wahrenholzer im Spielaufbau kam der Ball zu Doruk Ince, der aber im letzten Moment noch gestört wurde (22. Minute).

Türk Gücü lässt gegen Ende der ersten Halbzeit die Führung liegen

Je näher der Pausenpfiff kam, desto gefährlicher wurde Türk Gücü. Erst scheiterte Ince an VfL-Schlussmann Timo Dittrich (39.), dann setzte Alireza Ghorbani den Ball nach einer Flanke von Tim Mertens per Kopf übers Tor (43.). Ebenso wie die beiden Szenen zuvor resultierte auch die beste Chance der Cassel-Elf aus einem Wahrenholzer Fehler im Aufbau: Wieder bediente Mertens Ghorbani, der sein Ziel jedoch erneut verfehlte (45.+2). Positiv aus FC-Sicht: Die Vierer-Abwehrkette gab sich keinerlei Blöße.

Cassel brachte zur zweiten Hälfte mit Onur Can Ada und Maurice Friehe bereits zwei Stammkräfte, legte später die Einwechselungen von Masirullah Omarkhiel und Semih Kurtoglu nach. Und diese Wechsel zeigten Wirkung: Die Helmstedter dominierten die Partie, zogen das Spiel in die Breite und gaben Wahrenholz kaum Gelegenheiten, durchzuatmen. Nachdem Mertens im Anschluss an eine Standardsituation knapp verzogen hatte (55.), belohnten sich die Gastgeber. Kurtoglu setzte sich stark auf der rechten Seite durch und brachte den Ball mit dem linken Fuß in Richtung Tor, wo Omarkhiel die Kugel über die Linie grätschte (68.).

Helmstedter müssen in der Nachspielzeit nur noch einmal kurz zittern

Türk Gücü hatte in der Folge alles im Griff, verpasste es aber, für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Gast warf kurz vor Schluss alles nach vorne, abseits eines Kopfballs von Niklas Germer (90.+3), der nur knapp über das Tor segelte, wurde der VfL aber nicht mehr zwingend. „Der Sieg ist absolut verdient. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass noch mal frische Kräfte reingekommen sind“, bilanzierte Cassel. „Wir haben höher gepresst und das Tor letztlich erzwungen. Wir haben es nur versäumt, einen zweiten oder dritten Treffer nachzulegen.“

Türk Gücü: Probodziak – Kreck­low (81. Hajdari), Mertens, Rowold, Ataie (46. Friehe) – Ince (66. Kurtoglu), Pflüger, Tounkara, Braun Roig (46. Ada) – Ghorbani, Kilian (59. Omarkhiel).

Tor: 1:0 Omarkhiel (68.).

