Hammerwerfer Plewka stellt neuen Kreisrekord auf

Da die Kreismeisterschaften im Hammerwurf seit diesem Jahr in Helmstedt nicht mehr durchgeführt werden, richtete der TSV Germania Helmstedt auf der Anlage des TSV Lelm einen eigenen Wettkampf aus.

Der jüngste Werfer war dabei der Germane Jan Plewka – und er sorgte für großes Staunen. In der Altersklasse M13 warf er den 3 Kilogramm schweren Hammer zunächst 64,94 Meter, ehe er sich auf 66,74 m und danach auf sagenhafte 67,92 m steigerte. Mit einer solchen Leistungsexplosion hatte selbst sein Trainer Bernhard Ulrich nicht gerechnet. Plewka hatte vor dem Wettkampf zwar die Verbesserung seiner bisherigen Bestleistung (59,17 m) als Ziel angegeben. Mit seiner neuen Weite knackte er aber nicht nur diese, sondern auch den Kreisrekord.

Bei einem Wettkampf in Berlin bestätigte Plewka dann seine gute Form und blieb mit starken 67,78 m nur knapp unter seiner neuen Bestmarke. Auch in der M14 – mit dem 4-Kilogramm-Hammer – sorgte er bereits für starke Ergebnisse, wie in Einbeck, wo er 51,32 m geworfen hatte. Mit dieser Weite führt Plewka die deutsche Bestenliste der M14 an. Die Leistung mit dem 3-kg-Hammer sei jedoch noch höher einzuschätzen, meinte sein Trainer.

Dabei war Plewkas Training der letzten Wochen eher auf den Mehrkampf ausgerichtet gewesen. Nach dem Einsatz im Vergleichswettkampf der norddeutschen Länder standen für das TSVG-Talent die Landesmeisterschaften im Blockwettkampf an. Den Mehrkampf in der M14 schloss er mit starken 2598 Punkten ab, damit wurde er Vizemeister.

r.

