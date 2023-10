Die Spitzenteams marschieren weiter, Frellstedt schließt auf

Helmstedt Primus FC Schunter hat nur kurze Zeit Probleme mit Türk Gücü II, der Helmstedter SV knackt Rottorf/Viktoria erst in der Schlussphase.

Die SG Rottorf/Viktoria (am Ball Dennis Schwesig) machte dem Helmstedter SV um Lars Reinert (links) das Leben richtig schwer. Durch einen Doppelpack von Christoph Osteroth (rechts) in der Schlussphase siegte der HSV aber noch mit 3:1.

Die Spitzenteams der Fußball-Kreisliga gaben sich auch am 6. Spieltag keine Blöße und punkteten jeweils dreifach. Der MTV Frellstedt setzte sich mit seinem Kantersieg in der Verfolgergruppe fest.

Helmstedter SV – SG Rottorf/Viktoria Königslutter 3:1 (0:0). Tore: 0:1 Abo Khaled (57.), 1:1 Mere (71./FE), 2:2, 3:1 Osteroth (83., 85.).

„In der vergangenen Saison wäre das Spiel wohl 1:1 ausgegangen“, meinte Helmstedts Trainer Marco Behse. Gegen unangenehm zu bespielende Gegner wie die SG hatte seine Mannschaft in der Vorsaison die vielleicht entscheidenden Zähler im Titelrennen liegen lassen. Inzwischen habe sich sein Team aber weiterentwickelt. Auch, wenn es mal nicht wunschgemäß laufe, „sind wir wach und bleiben dran“, so Behse.

Im ersten Durchgang konnten die Hausherren ihren Ballbesitzvorteil kaum in klare Chancen ummünzen. Auf der Gegenseite bewahrte HSV-Keeper Lars Reschke in einer Eins-gegen-Eins-Situation sein Team vor dem Rückstand. Für den sorgte in Halbzeit 2 aber Fares Abo Khaled. „Mit dem 0:1 ist bei uns noch mal ein Ruck durchs Team gegangen. Der Foulelfmeter, der zum Ausgleich führte, war dann der Dosenöffner für uns. Danach hatten wir, neben unseren beiden Treffern, noch mehrere richtig gute Angriffe und Torchancen“, berichtete Behse, der „heilfroh“ über den Spielausgang war.

FC Schunter – FC Türk Gücü Helmstedt 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Busch (14.), 2:0, 3:0 Ilsemann (17., 61.), 4:0 Koulibaly (90.+1).

In den ersten zehn Minuten „wirkten wir überrascht davon, wie gut Türk Gücü tatsächlich ist“, beschrieb Schunters Trainer Julien Wossmann. Dann aber fing sich sein Team, hatte „20, 25 gute Minuten“, in denen es zur 2:0-Führung kam. „Mit etwas mehr Ruhe vor dem Tor hätten wir es da auch schon deutlicher machen können“, sagte Wossmann.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Helmstedter dann auf den Anschlusstreffer – bis ihnen ein individueller Fehler unterlief, den Jan Ilsemann bestrafte. „Bis dahin war es ein richtig gutes Spiel von beiden Mannschaften, wobei unsere Abwehr und Henri Gerhardt, der als Sechser überragend war, auch keine klaren Dinger von Türk Gücü zugelassen haben“, sagte Schunters Trainer. Nach dem 3:0 hätten die Gäste dann aufgesteckt und seine Spieler noch etliche Möglichkeiten auf ein klareres Resultat ausgelassen.

MTV Frellstedt – TB Wendhausen 12:1 (5:1). Tore: 1:0, 3:0 Kühne (9., 11.), 2:0, 4:0 J. Miersch (10., 31.), 5:0 Peters (36.), 5:1 Lukas (42.), 6:1, 8:1, 9:1 Blödorn (49., 58., 59.), 7:1 Schwörke (50.), 10:1 Strohbach (68.), 11:1, 12:1 Peters (77., 86.).

Der Kantersieg habe seiner Mannschaft mal gutgetan, auch hinsichtlich des Torverhältnisses. „Einen etwas faden Beigeschmack hatte er dennoch“, bilanzierte MTV-Coach Stefan Köhn und meinte damit die Situation der ohne Auswechselspieler angetretenen Gäste. „Trotzdem haben die Wendhäuser nie untereinander gemeckert und Moral gezeigt. So haben sie uns dann auch zwei-, dreimal überrascht und sich ihren Treffer verdient.“

Köhn freute sich aber auch über viele schön herausgespielte Tore seiner Elf. Sein Highlight war aber eine Einzelleistung von Philipp Strohbach, der „in bester Arjen-Robben-Manier von außen reinzog und per Schlenzer ins lange Eck das 10:1 erzielte“. Damit machte sich Strohbach zugleich selbst ein verspätetes Geschenk zu seinem 30. Geburtstag.

Außerdem spielten:

SG Esbeck/TVB Schöningen – SV Lauingen Bornum II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Lumpe (9.), 0:2 Schnur (12.), 1:2 Ohlemeyer (66.).

TSV Danndorf – FC Vatan Spor Königslutter 9:2 (3:0). Tore: 1:0 Welter (8.), 2:0, 3:0 Wende (38., 43.), 4:0 Mennenga (63.), 4:1 Diaby (66.), 4:2 Krusevci (69.), 5:2, 7:2, 9:2 Jannik Fischer (75., 82., 88.), 6:2, 8:2 Welter (77., 85.). Gelb-Rot: Vatan (90.+2).

TuS Essenrode – FC Nordkreis 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Pieper (30.), 1:1 Lindemann (45.), 2:1 Svoboda (58.), 3:1 V. Osumek (87.).

SG Sundern – TSV Germania Helmstedt 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Figielek (20.), 0:2 Gerhardt (77.), Gelb-Rot: Sundern (84.), TSVG (87.).

