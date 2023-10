1:2 – Schöningen geht beim Spitzenreiter leer aus

Sie waren nah dran am Punktgewinn, doch am Ende mussten die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen die Heimreise mit leeren Händen antreten. Beim Tabellenführer TuS Bersenbrück setzte es eine knappe aber letztendlich verdiente 1:2 (0:1)-Niederlage.

FSV gerät früh in Rückstand

„Schade, Bersenbrück war zwar gut, aber wir waren nah dran am 2:2“, meinte FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker. Die Zuschauer sahen eine muntere Anfangsphase, in der die Hausherren gleich ihre erste Chance zur Führung nutzten (11. Minute). Doch auch die Elmstädter suchten den Weg nach vorne. Maximilian Kohls strammer Kopfball wurde von TuS-Keeper Leon Tigges pariert (23.), auf der Gegenseite zeichnete sich Niclas Edelmann aus, so ging es mit lediglich einem Treffer in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel kam die Elf von Trainer Bastian Breves besser ins Spiel, die gefährlichen Abschlusssituationen blieben zunächst allerdings aus. Es entwickelte sich nun ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die FSV leichte Vorteile hatte. Doch die Gastgeber blieben mit ihren überfallartigen Kontern brandgefährlich. So flog den Schöningern ein eigener Eckball fast um die Ohren, der TuS schaltete schnell um, traf am Ende jedoch nur den Außenpfosten.

Becks Anschlusstreffer sorgt für Spannung

Eine weitere Umschaltmöglichkeit ergab sich eine gute Viertelstunde vor Schluss: Felix Behling ging gegen zwei Gegenspieler in ein riskantes Dribbling und verlor den Ball. Bersenbrück zeigte, wie kaltschnäuzig ein Spitzenteam sein kann und erzielte das 2:0. Die Vorentscheidung war es jedoch noch nicht, denn Schöningen gab nicht auf. Petrus Amin verpasste in Minute 79 noch den Anschlusstreffer, doch nur eine Zeigerumdrehung später köpfte FSV-Torjäger Christian Beck nach Ecke von Nils Bremer zum Anschlusstreffer ein.

Mehr war für die FSV gegen den Tabellenführer allerdings nicht mehr drin. „Insgesamt gesehen war es doch wohl ein verdienter Sieg von Bersenbrück. Das muss man sich schon eingestehen“, meinte FSV-Coach Breves. Während der TuS seine Spitzenposition in der Oberliga verteidigte, rutschten die Elmstädter nach ihrer vierten Saisonniederlage auf den zehnten Platz ab.

FSV: Edelmann - Arnold, Reiche (71. Lutz), Niemann, Behling - Bremer, Skoda, Kohl (85. Kühle), Winter (85. Evers) - Üzümcü (46. Amin), Beck.

Tore: 1:0, 2:0 Reimerink (11., 74.), 2:1 Beck (80.).

