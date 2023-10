„Bei uns hatte keiner Normalform“ – Lauinger verlieren 2:4

Lauingen Auf den vermeintlichen Befreiungsschlag durch das 4:1 gegen Leiferde folgt bei der SVLB ein enttäuschender Auftritt in Groß Lafferde.

Raphael Spielker (re.) traf für Lauingen Bornum zum 1:1-Ausgleich. Es blieb aber einer der wenigen Lichtblicke bei der Niederlage gegen Groß Lafferde (in Blau).

Es ist ein immer wiederkehrendes Muster bei der SV Lauingen Bornum: Auf richtig gute Leistungen gegen Spitzenteams der Fußball-Bezirksliga 2 folgen enttäuschende Auftritte gegen vermeintlich schwächere Gegner. So auch diesmal: Nach dem 4:1-Erfolg über den VfL Leiferde am Tag der Deutschen Einheit kassierten die Lauinger am Sonntag eine 2:4 (1:2)-Niederlage beim SV Teutonia Groß Lafferde.

Als Sinnbild für die Leistung der SV in den folgenden 88 Minuten bezeichnete Julian Haase, Lauingen Bornums Co-Trainer, die Szene in der 2. Spielminute, durch die Groß Lafferde in Führung ging: Ein SVT-Akteur konnte im Zentrum zunächst ungehindert aufdrehen, sein Schuss wurde zwar abgeblockt, „beim Abpraller haben wir dann aber komplett gepennt“, haderte Haase, der aufgrund von Rückenproblemen diesmal nicht selbst mitwirken konnte. Lasgin Youssef setzte als einziger nach und traf zum 1:0 für die Hausherren.

Zwar kam Lauingen Bornum durch Raphael Spilker nach 20 Minuten zum Ausgleich. „Aber eigentlich waren wir von der ersten bis zur 90. Minute vom Kopf her nie richtig da. Bei uns hatte keiner Normalform“, stellte Haase klar. Die neuerliche Führung der Lafferder (40.), die zwar auch kein fußballerisches Feuerwerk abgebrannt hätten, sei daher verdient gewesen.

Kurz nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste dann vom Elfmeterpunkt aus die Chance auf das 2:2 ungenutzt. „Das war bitter, denn das war während unserer einzigen kleinen Druckphase“, merkte Haase an. Diese fand ihr Ende nur wenige Minuten später mit dem dritten Gegentreffer – „nach einer Fehlerkette von uns, bei der wir den Ball einfach nicht geklärt bekommen“. Letztlich, so der „Co“ der Gäste, sei das 2:4 sogar noch schmeichelhaft gewesen, denn „die Lafferder hatten noch etliche gute Chancen mehr. Ihr Sieg geht jedenfalls komplett in Ordnung.“

Tore: 1:0 Youssef (2.), 1:1 Spilker (20.), 2:1 Tigranyan (40.), 3:1, 4:1 Rode (57., 69.), 4:2 Reichel (74.).

