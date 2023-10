FSV-Reserve schadet sich mal wieder selbst

Die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II bringen sich mal wieder um ihren verdienten Lohn. Im Kellerduell gegen die Freien Turner Braunschweig II zeigte die Mannschaft von Trainer Christopher Peine eine ordentliche Leistung, dabei leistete sie sich jedoch mal wieder zu viele individuelle Fehler und musste sich letztendlich mit 2:4 (1:2) geschlagen geben.

„Wir sind eigentlich gut in die Partie gekommen“, fand Peine. Von den Gästen aus Braunschweig kam in der Anfangsphase wenig, doch die FSV machte ihren Gegner durch eigene Fehler mal wieder stark. Eine zu kurz geratene Rückgabe nach einem langen Ball der Braunschweiger sorgte für das frühe 0:1 (15. Minute). Und keine zehn Minuten später brachten sich die Elmstädter mit einem schlampigen Pass tief in der eigenen Hälfte in Bredouille – das 0:2.

FSV II holt 0:2 auf – und steht doch mit leeren Händen da

Danach fanden die Gastgeber jedoch besser ins Spiel, Christopher Münch gelang in Minute 34 der Anschlusstreffer und nach dem Seitenwechsel zirkelte Martin Sening einen Freistoß über die Mauer hinweg ins Tor – der verdiente Ausgleich! Die Schöninger waren drauf und dran, die Partie komplett zu drehen. Doch erst vergab Olaf Glatz eine gute Möglichkeit und wenig später wurde ein Treffer von Münch wegen eines angeblichen Handspiels aberkannt. „Und im Gegenzug klären wir dann einen Ball unsauber und kassieren das 2:3“, seufzte Christopher Peine. „Danach haben wir nochmal alles probiert, aber wir haben uns um Braunschweigs Sechzehner festgespielt, ohne richtig gefährlich zu werden.“ Durch einen abgefälschten Schluss machte die FT-Reserve wenige Minuten vor Spielende alles klar.

Der FSV-Coach war nach der Niederlage bedient. „Für uns wäre eigentlich auch ein Punkt zu wenig gewesen, jetzt haben wir aber keinen. Wir befinden uns im Abstiegskampf, da sind auch mal andere Attribute gefragt. Jeder Spieler muss sich selbst hinterfragen.“

Tore: 0:1 Müller (15.), 0:2 Meurer (24.), 1:2 Münch (34.), 2:2 Sening (54.), 2:3 Kattau (74.), 2:4 Nentwig (88.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de