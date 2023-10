Grasleben zu Hause und in der Fremde erfolgreich

Der TSV Grasleben marschiert weiter durch die Liga: Der Tischtennis-Bezirksoberligist feierte einen erfolgreichen Doppelspieltag. Das Heimspiel gegen den SSV Neuhaus III gewann der Vizemeister der Vorsaison mit 9:0, einen Tag später folgte ein 9:3-Sieg beim VfL Wahrenholz.

TSV Grasleben – SSV Neuhaus III 9:0.

Für Grasleben punkteten: Steiner/Becker, Mallin/Brandes, Nowak/Kaczmarek, Nowak, Mallin, Brandes, Steiner, Becker, Kaczmarek.

In den Doppel-Partien hielten die Gäste noch gut dagegen. „Wenn es schlecht läuft, verlieren wir zwei Spiele“, erklärte Graslebens Abteilungsleiter und Spieler Dennis Kaczmarek. „Danach war es allerdings ein Selbstläufer. Das Ergebnis geht am Ende in der Höhe in Ordnung. Neuhaus ist einfach eine Mannschaft, die uns liegt.“

TTC Wahrenholz – TSV Grasleben 3:9.

Für Grasleben punkteten: Mallin/Brandes, Steiner/Becker, Mallin (2), Nowak, Steiner, Brandes (2), Becker.

Beim TTC zu spielen, fällt Grasleben seit Jahren schwer. „Eigentlich haben wir in Wahrenholz immer auf den Sack bekommen“, sagte Kaczmarek. „Aber wir befinden uns gerade in einer richtig guten Form und haben auch einfach das Spielglück auf unserer Seite.“ Mit einem 9:3 im Gepäck trat der TSV die Rückreise an.

Es war der vierte Sieg im vierten Spiel für die Grasleber, die somit von der Tabellenspitze grüßen. Nun hat die Mannschaft jedoch erst einmal Zeit, um zu Kräften zu kommen, denn ihr nächstes Spiel findet erst am 27. Oktober statt.

