Lutteraner beenden Saison mit guten Leistungen

Königslutter Die Athleten des Tri Teams starten in Glücksburg, Posen und in Berlin. Felix Knoblich landet beim „Hawaii des Nordens“ auf Platz 32.

Es war ein toller Abschluss der Saison: Die Triathleten des Tri Teams Königslutter nahmen über die Mitteldistanz an verschiedenen Veranstaltungen in und außerhalb Deutschlands teil und konnten dabei mit guten Zeiten überzeugen.

„Hawaii des Nordens“ – Knoblich landet auf Platz 32

Der Lutteraner Felix Knoblich startete beim Ostseeman 113 in Glücksburg, der auch „Hawaii des Nordens“ genannt wird. Dabei galt es, 1,9 Kilometer durch die 17 Grad kalte Ostsee zu schwimmen, 90 km auf einem technisch anspruchsvollen Rundkurs Rad hinzulegen und einen Halbmarathon (21 km) zu absolvieren. Knoblich erreichte das Ziel nach 5:13:35 Stunden, unter den 550 Teilnehmern belegte er Platz 170 im Gesamtklassement und Platz 32 in seiner Altersklasse

Im polnischen Posen war Thomas Sobczak beim Ironman 70.3 ebenfalls über die Mitteldistanz am Start. Auf dem sehr schnellen Kurs in der polnischen Metropole erreichte Sobczak nach 4:56:53 Stunden das Ziel und erreichte mit dieser Zeit Platz 22 in seiner Altersklasse und Platz 165 in der Gesamtwertung bei 670 Startern. Insbesondere konnte Sobczak seine Stärke auf dem Rad ausspielen. Die 90 km absolvierte er in einer Zeit von 2:25:14 Stunden.

Diedrich und Raimer beenden die Saison in Berlin

Den Abschluss der Triathlonsaison machten für das Triathlon Team Königslutter Hartmut Diedrich und Michael Raimer beim Ironman 70.3 in Erkner vor den Toren Berlins. Im Rahmen des Ironman wurden insgesamt 4 Wettkämpfe ausgetragen. Neben der Mitteldistanz wurden ebenfalls die Strecken über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Rad und 10 km Laufen), die Sprintdistanz (500 m Schwimmen, 21 km Radfahren und 5 km Laufen) und der „Ironman Kids“ – ein Triathlon für Kinder über verschiedene Distanzen – ausgetragen. Diese Angebotsvielfalt macht den Ironman – gemessen an den Startern – zu einem der größten im Land.

Geschwommen wurde im Dämeritzsee, ehe es auf eine anspruchsvolle Radstrecke mit etlichen Bodenwellen ging, auf der es auch zu einigen Stürzen kam. Die anschließende Laufstrecke führte die Sportler durch das Stadtgebiet von Erkner. Die Lutteraner Triathleten zeigten dabei gute Leistungen. Diedrich überquerte die Ziellinie nach 5:37:34 Stunden, das bedeutete Platz 51 in seiner Altersklasse und Platz 809 der Gesamtwertung. Raimer folgte nach 5:42:57 Stunden (Platz 89 AK/Platz 864 gesamt). War Raimer beim Schwimmen und Radfahren noch vor Diedrich gewesen, musste er sich auf der Laufstrecke von seinem Vereins- und Trainingspartner noch abfangen lassen. Insgesamt waren fast 1400 Sportlerinnen und Sportler am Start.

