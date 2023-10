Heeseberg behauptet mit 5:2-Derbysieg seine Spitzenposition

Es war ein torreicher Feiertag für die Helmstedter Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga 2. Der FC Heeseberg behauptete durch ein 5:2 im Nachbarschaftsduell mit der FSV Schöningen II seine Tabellenführung, die SV Lauingen Bornum landete mit einem 4:1-Erfolg über den Tabellenvierten VfL Leiferde einen möglichen Befreiungsschlag.

FC Heeseberg – FSV Schöningen II 5:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schrader (19.,41., 45.), 3:1 Münch (47.), 4:1 Lübbecke (49.), 4:2 Amin (62./FE), 5:2 Rick (90+3).

Der Tabellenführer ließ im Elm-Derby nichts anbrennen und gewann vor prächtiger Kulisse verdient mit 5:2. Schon nach 90 Sekunden musste FSV-Keeper Philipp Nabel alles riskieren, um den heranstürmenden Alexander Schrader am Torschuss zu hindern. Zehn Minuten später blieb er wieder gegen Schrader Sieger, als er dessen Kopfball gerade noch um den Pfosten lenken konnte. Im dritten Versuch durfte Schrader dann aber jubeln, als er eine Flanke per Kopfball genau in den Winkel setzte.

Kurz darauf versuchte es Florian Naumann selbst, anstatt auf den völlig ungedeckten Schrader weiterzupassen, und vergab die Chance aufs 2:0. Das ließ aber nicht lange auf sich warten. Erst legte Fabian Romeike Schraders zweiten Treffer auf, beim 3:0 tauchte der FC-Stürmer allein vor Nabel auf und überwand diesen mit einem gekonnten Lupfer.

Von Schöningen ging bis dahin so gut wie keine Gefahr aus – es mangelte an Kommunikation untereinander, am Zweikampfverhalten und der Passpräzision. Direkt nach Wiederbeginn verkürzte dann zwar Christopher Münch mit einem schönen Kopfball auf 1:3, doch fast postwendend stellte Heesebergs Nico Lübbecke per Drehschuss den alten Abstand wieder her. Als Petrus Amin per Strafstoß das 2:4 erzielte, keimte bei der FSV-Reserve noch einmal Hoffnung auf. Die Ex-Schöninger Felix Maushake (als Vorlagengeber) und Jens-Olaf Rick (als Torschütze) zerstörten diese in der Nachspielzeit aber endgültig.

„Unterm Strich haben wir verdient verloren. Jetzt müssen wir eben sehen, dass wir in den kommenden Spielen unsere Punkte holen“, befand FSV-Trainer Christopher Peine. Sein Gegenüber, FCH-Coach Michael Veith, erklärte: „Wir waren viel aggressiver in den Zweikämpfen und hatten die besseren Lösungen vor dem Tor. Daher war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

SV Lauingen Bornum – VfL Leiferde 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Frohbart (7.), 2:0 Mittendorf (27.), 3:0 Lumpe (75.), 3:1 Njoya (76.), 4:1 Fricke (80.).

„Das war von vorne bis hinten eine echte Topleistung“, sagte Lauingen Bornums Trainer Marcel Schoolmann. „Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft, gerade auf die Art und Weise, wie wir es fußballerisch gelöst haben. Der Sieg war auch in der Höhe verdient.“

Marcel Schoolmann (von rechts) sah einen starken Auftritt seines "LaBo"-Teams. Sein spielender Co-Trainer Julian Haase überzeugte diesmal sogar als Aushilfstorwart. Foto: Jens Semmer / regios24

Schoolmann hatte aufgrund der vielen Ausfälle erneut improvisieren müssen. Sein spielender Co-Trainer Julian Haase etwa, der zuletzt auf der „Sechs“ und in der Innenverteidigung überzeugt hatte, half dieses Mal als Torwart aus. In der ersten Halbzeit musste er dank der guten Arbeit seiner Vorderleute seine Hände aber kaum einsetzen. Nach dem Seitenwechsel, als Leiferde mit dem böigen Wind im Rücken spielte, konnte sich Haase aber mehrfach auszeichnen. Beim Gegentreffer „ist mal einer der langen Bälle Leiferdes durchgerutscht“, sagte Schoolmann. Sein „Co“ im Tor war dann machtlos.

Allerdings stand da der Sieg der SV praktisch schon fest. „Wir haben über den Einsatz wieder den fußballerischen Funken entzündet“, erklärte der „LaBo“-Trainer. Joscha Frohbart, eingesetzt von Mehmet Bagcik, und Bernd Mittendorf nach einem langen Ball von Haase schossen die Pausenführung heraus. Zumindest zwei weitere sehr gute Chancen ließen die Gastgeber noch aus.

Im zweiten Abschnitt traf dann Michael Lumpe, der eigentlich nur noch in der „Zweiten“ der SV spielt, mit einer abgerutschten Hereingabe zum 3:0, ehe – nach Leiferdes Ehrentreffer – Magnus Fricke das, so Schoolmann, „bisher schönste Saisontor“ zum 4:1 nachlegte. Von ganz hinten spielte sich die SV über vier Stationen bis vors Tor, Jasper Reichel bediente schließlich uneigennützig Fricke.

