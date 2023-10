Schöningen II und Heeseberg punkten beide vor dem Derby

Im neunten Spiel gab es den dritten Punkt, nach dem 1:1 gegen Mitaufsteiger MTV Schandelah-Gardessen wartet die FSV Schöningen II am Tabellenende der Fußball-Bezirksliga 2 aber weiter auf den ersten Saisonsieg. Wieder von der Tabellenspitze grüßt dagegen der FC Heeseberg, der sich bei seinem 2:1-Sieg bei Liga-Neuling TSV Rot-Weiß Schwicheldt allerdings nicht mit Ruhm bekleckerte. Am Dienstag treffen die beiden Helmstedter Nachbarn dann im direkten Duell aufeinander.

FSV Schöningen II – MTV Schandelah-Gardessen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Münch (80.), 1:1 Lakaschus (90.+3).

Der dritte Punkt der laufenden Saison war „einer, mit dem ich leben kann, auch wenn der Zeitpunkt des Schandelaher Ausgleichstreffers ärgerlich war“, sagte Christopher Peine, Schöningens Trainer. In der Nachspielzeit klärten die Gastgeber einen Ball zunächst unglücklich zur Ecke – und bei dieser traf Paul Lakaschus per Flugkopfball zum 1:1-Ausgleich für die Gäste. „Ja, wir hätten die Situation sicher besser verteidigen und den Ball zum Einwurf statt zum Eckball klären können. Letztlich hatten sich die Schandelaher den Treffer aber verdient, weil sie insgesamt mehr Ballbesitz und mehr Torchancen hatten“, erkannte Peine an.

Generell sei es ein recht chancenarmes, „über weite Strecken typisches 0:0-Spiel“ gewesen, ordnete der Schöninger Coach ein. In Halbzeit 1 überspielten die Gäste die FSV-Abwehr mit einem Diagonalball auf Philipp Stucki, dieser legte quer auf zwei völlig blank stehende Mitspieler. „Da haben wir gepennt, aber Philipp Nabel hat dann überragend gehalten“, fand Peine.

Die Schöninger versuchten zwar ihrerseits auch, sich nach vorne durchzuspielen, nur selten kam dabei aber auch ein Torabschluss zustande. Die Führung durch Christopher Münch, der nach einem Chipball hinter die MTV-Kette enteilte, war daher etwas schmeichelhaft. In der Folge vereitelte FSV-Keeper Nabel noch in zwei, drei Situationen einen Gegentreffer. In der Nachspielzeit war aber auch er machtlos.

TSV RW Schwicheldt – FC Heeseberg 1:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Naumann (18., 30.), 1:2 Edeler (60.).

Der FC nutzte, nachdem Germania Lamme am Samstag in Lauingen nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen war (siehe gesonderter Bericht), am Sonntag seine Chance und übernahm mit dem 2:1-Sieg in Schwicheldt wieder die Tabellenführung in der Staffel 2.

Zunächst entwickelte sich das Aufeinandertreffen zu einem Spiel auf ein Tor. In der 18. Minute erzielte Florian Naumann nach Pass von Felix Maushake das 1:0, zwölf Minuten später schnürte Naumann den Doppelpack zum 2:0 – dieses Mal nach toller Vorarbeit von Maushake und Alexander Schrader.

Da die Heeseberger nun zeitweise das Tempo herausnahmen und ihre weiteren Chancen nicht in Zählbares ummünzten, blieb es beim 2:0 nach 45 Minuten. „Wir waren ganz klar überlegen und hätten sogar noch höher führen können“, befand Heesebergs Co-Trainer Olli Lüders zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste jedoch plötzlich das Fußballspielen ein, kassierten den Anschlusstreffer und mussten am Ende sogar froh sein, den knappen Vorsprung über die Zeit gebracht zu haben. „In der zweiten Halbzeit war überhaupt kein Spielfluss mehr zu erkennen bei uns. Gegen so einen Gegner darf uns das einfach nicht passieren“, ärgerte sich Lüders.

FC Heeseberg – FSV Schöningen II (Di., 14.30 Uhr, in Jerxheim). Bereits am Tag der Deutschen Einheit geht es mit dem Nachbarschaftsduell weiter. „Personell sind wir gut drauf. Und egal, wen die FSV aus ihrem Oberliga-Kader mit nach unten gibt, wir müssen einfach unser Spiel über 90 Minuten durchziehen“, betont Lüders. „Wenn uns das gelingt, wird es für jedes Team schwer, uns zu schlagen.“

Kampflos ergeben werden sich die Schöninger aber freilich nicht, nur weil sie als Letzter beim Ersten antreten. „Wir werden Vollgas geben, denn genau so ein Spiel kann auch zu einem Wendepunkt für den weiteren Saisonverlauf werden“, macht FSV-Coach Peine deutlich. Er fügt an: „Wenn wir wieder mannschaftlich geschlossen auftreten, können wir auch aus Jerxheim etwas mitnehmen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de