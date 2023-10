Zehn-Tore-Festival bei Barmke gegen Süpplingen

In der spannenden Partie zwischen dem TSV Barmke (in Blau) und der SpVg Süpplingen (in Weiß) ging es hin und her.

Was für ein wahnsinniges Zehn-Tore-Spektakel in Barmke! Im wilden Verfolgerduell in der 1. Fußball-Kreisklasse zwischen dem TSV Barmke und der SpVg Süpplingen ging es hin und her. Am Ende hieß es 5:5 (2:1). Bei den Gästen avancierte Cosmin-Stefan Negrut zum Mann des Tages.

„Nach dem frühen 2:0 für uns war Süpplingen eigentlich geschlagen. Wir haben es aber verpasst, vorzeitig das dritte Tor zu machen“, berichtete TSV-Trainer Rudi Sorge junior. So kamen die Gäste vor der Pause durch Negrut zum 1:2.

Nach Wiederbeginn folgte dann die Negrut-Show – Süpplingens Angreifer legte einen lupenreinen Hattrick hin und drehte die Partie auf 4:2 zugunsten der Spielvereinigung. Nach dem zwischenzeitlichen 5:3 für die Gäste schien die Begegnung gelaufen, „doch wir haben Moral bewiesen und sind zurückgekommen“, sagte Sorge junior. „Alles in allem fühlt sich der Punkt aber wie eine Niederlage an“, räumte der TSV-Coach ein.

Tore: 1:0 Schulze (15.), 2:0 Schilken (17.), 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 Negrut (30., 55., 56., 60.), 3:4 Poley (67.), 3:5 Negrut (83.), 4:5 Eigentor SpVg (87.), 5:5 Schulze (89.).

juv

