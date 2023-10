1:2 – der FC Türk Gücü Helmstedt verliert „unverdient“

Abpfiff in der „Rheingoldarena“: Spitzenreiter Eintracht Braunschweig U23 reißt die Arme nach oben und jubelt! Die Erleichterung ist deutlich zu spüren beim Aufstiegsfavoriten der Fußball-Landesliga nach dem späten 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Aufsteiger FC Türk Gücü Helmstedt. „Wir haben hier unverdient verloren“, konstatierte Gästecoach René Cassel nicht von ungefähr.

Ein Patzer führte zum Ausgleich

Schließlich hatten die Helmstedter dem Titelanwärter aus der Löwenstadt das Leben mehr als nur schwer gemacht. Sie verteidigten leidenschaftlich als Mannschaft, verdienten sich in Sachen Willen und Einsatzbereitschaft Bestnoten. Doch gerade, als es so schien, als sollte den Hausherren nichts mehr einfallen, da patzten die Gäste einmal – und das gleich folgenschwer. Nutznießer war der eingewechselte Arlind Sadiku, der den starken Paul Probodziak im Türk-Gücü-Tor zum 1:1-Ausgleich (77.) überwand.

Und es sollte letztlich noch schlimmer kommen für die Helmstedter: Nach einer fragwürdigen Ecke – der Ball soll schon zuvor klar im Aus gewesen sein – war Eintrachts Routinier Christian Ebeling mit dem Kopf zur Stelle und markierte sehenswert den Siegtreffer (86.) für den Spitzenreiter.

FC Türk Gücü Helmstedt bereinigte fast alle brenzligen Situationen

„Wir haben es wirklich gut verteidigt – gerade in der ersten Halbzeit“, meinte René Cassel, dessen Schützlinge durch einen Kopfballtreffer von Abwehrchef Daniel Pflüger (23.) mit 1:0 in Führung gingen. Zudem hatten sie Pech, dass ein Freistoß von Maurice Friehe (36.) nur die Latte streifte. Na klar, die Eintracht hatte zwar ständig mehr vom Spiel, mit vereinten Kräften bereinigten die Helmstedter die brenzligen Situationen aber immer wieder. „Wenn man sieht, wie sich die Eintracht jetzt freut … Das sagt doch alles“, erklärte Cassel.

FC Türk Gücü Helmstedt: Probodziak – Krecklow, Pflüger, Rowold, Friehe – Tounkara (87. Ghorbani) – Kurtoglu (75. Öztürk), Grah, Gönülcan (63. Kilian), Ada (42. Ataie) – Omarkhiel.

Tore: 0:1 Pflüger (23.), 1:1 Sadiku (77.), 2:1 Ebeling (86.).

Auch in der zweiten Partie des Doppelspieltags sind die Helmstedter in der Fremde gefordert: Sie treten am Dienstag von 14.30 Uhr an bei der SVG Göttingen an.

