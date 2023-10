Sechs Punkte, 6:0 Sätze – perfekter Bornumer Heimspieltag

Die gute Blockarbeit, hier von Lucas Langbecker (in Rot, von rechts) und Benjamin Gerlach gegen das junge Team des USC Braunschweig IV, war nur einer der Erfolgsschlüssel der Bornumer am Heimspieltag.

Der bisherige Tabellendritte sowie der -fünfte waren die Gegner des TV Bornum an dessen erstem Heimspieltag in der Volleyball-Landesliga. Zwar hatte sich TVB-Spielertrainer Holger Klopschar im Vorfeld hinsichtlich der Saisonsiege 3 und 4 zuversichtlich gezeigt. Dass seine Mannschaft diese aber ohne Satzverlust einfahren, letztlich sogar nur in einem Durchgang ernsthaft in Bedrängnis geraten würde, das überraschte ihn dann doch ein wenig. „Das lief noch glatter als erwartet“, sagte Klopschar.

Anders als in den vorangegangenen beiden Spielen, konnten die Bornumer dieses Mal zumindest zwei Wechseloptionen aufbieten. 2,08-Meter-Hüne Ingo Frassek, der Anfang der Woche noch etwas „gekränkelt“ hatte, wurde rechtzeitig fit – und war in seinem ersten Einsatz seit über einem halben Jahr gleich wieder einer der Fixpunkte im Bornumer Spiel. Doch einmal mehr war die mannschaftliche Geschlossenheit der größte Trumpf des TVB. Auch Alexander Olheiser, Benjamin Gerlach und Lucas Langbecker streuten in beiden Spielen viele Punkte ein.

TV Bornum – SV Lengede 3:0 (25:21, 26:24, 25:15). Die Lengeder forderten die Bornumer zwar punktuell mit guten Aufschlägen, in den Ballwechseln selbst „haben wir aber nur wenig Druck bekommen. Die ersten beiden Sätze sind eher aufgrund unserer Eigenfehler knapper als nötig verlaufen. Wir hatten Phasen drin, in denen wir die Bälle nicht gut verwerten konnten“, berichtete Klopschar. Im ersten Durchgang hatten er und seine Teamkollegen dennoch immer einen knappen Zwei- bis Vier-Punkte-Vorsprung, im zweiten Satz mussten sie dann den Umweg über die Verlängerung nehmen. Im dritten Spielabschnitt agierten die Bornumer wieder konsequenter, „da bestand dann keine Gefahr, dass wir die Kontrolle abgeben könnten“, so Klopschar.

TV Bornum – USC Braunschweig IV 3:0 (25:18, 25:14, 25:13). Nach dem schnellen Erfolg im ersten Spiel hatten die Bornumer noch genügend Sprit im Tank, um auch diese Aufgabe locker zu lösen. Gute Aufschlagserien bildeten im ersten (8:0) und zweiten (6:0) Satz den Grundstein zum Erfolg. Im dritten Abschnitt setzte sich der TVB nach 5:5-Start kontinuierlich ab. Während bei den Gastgebern die Blockarbeit sehr gut funktionierte, fehlte es den überwiegend 16- bis 18-jährigen USC-Spielern an Erfahrung und Körperlänge, um die variantenreichen TVB-Angriffe abzuwehren. „Wir waren zwar immer mal wieder etwas unsauber bei den Zuspielen, haben meist aber die Angriffe über die Außen und die Mitte schnell durchgespielt. So hatten wir oft nur einen Einerblock gegen uns – und damit dann wenig Mühe“, beschrieb Klopschar.

Nun pausiert die Landesliga erst einmal für längere Zeit. Erst am 11. November geht es für den TVB weiter – dann zu Hause gegen den TuS Lachendorf, der noch ohne Satzverlust auf Platz 1 steht, und die Vallstedt Vechelde Vikings III. „Schade, dass das Topspiel nach einer so langen Pause steigt. Wir sind gerade gut im Flow“, bedauerte Klopschar.

TVB: Langbecker, Buda, Klopschar, Korzinovski, Olheiser, Frassek, Schulze, Gerlach.

