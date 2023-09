Die nominierten Mannschaften der Jugend und Erwachsenen

Ob mit dem Ball, mit dem Schläger, mit Schwimmflossen oder mit einer ausgeklügelten Choreografie – auch in den vergangenen Monaten waren wieder zahlreiche Helmstedter Mannschaften in diversen Sportarten erfolgreich. Einige von ihnen stehen nun zur Wahl für die Sportlerehrung des Kreissportbundes (KSB) Helmstedt.

Die Siegerinnen und/oder Sieger werden am Freitag, 13. Oktober, beim großen Gala-Abend in der Aula des Helmstedter Juleums bekanntgegeben. Heute stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zunächst aber die Nominierten in den Kategorien Mannschaft Jugend und Mannschaft Erwachsene kurz vor.

JUGEND

AK17/18-Team der DLRG Helmstedt (Rettungsschwimmen)

Die Nachwuchs-Rettungsschwimmer der DLRG Helmstedt wurden Bezirksmeister und belegten auf Landesebene einen guten elften Platz. Foto: Verein

Auf Bezirksebene sicherte sich das Helmstedter Team der Altersklasse 17/18 den Titel. Bei den Landesmeisterschaften starteten sie dann in der 4x25-Meter-Puppenstaffel, der 4x50-Meter-Gurtretterstaffel, der 4x50-Meter-Rettungsstaffel sowie der 4x50-Meter-Hindernisstaffel. Mit 2094,43 Punkten verpassten sie nur hauchdünn hinter Bakum (2094,78) einen Top-10-Rang.

W16-Team des Gymnasiums am Bötschenberg (Tennis)

Das erfolgreiche Tennisteam des „GaBö“: Leyla Erarslan (von links), Evelina Luzius, Lea Joy Langenheine und Lana Klinner mit Bastian Krienke. Es fehlt: Carlotta Klinner. Foto: TNB

Zum Sieg beim Landesentscheid wie im Vorjahr reichte es dieses Mal nicht ganz. Die Tennisspielerinnen Leyla Erarslan, Lana Klinner, Lea Joy Langenheine, Evelina Luzius und Carlotta Klinner qualifizierten sich aber erneut für den Landesentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“, wo sie Dritte der Altersklasse W16 wurden.

U15-Mädchen der RSV Frellstedt (Radpolo)

Die Radpolo-Talente Lea Packhäuser (v. l.), Luisa Knigge, Caroline Domeier und Charlotte Sputh erreichten die DM-Endrunde. Foto: Privat / RSV Frellstedt

Doppelter Duo-Erfolg für die RSV: Mit Caroline Domeier und Charlotte Sputh sowie mit Lea Packhäuser und Luisa Knigge konnten gleich zwei Radpolo-Teams der Altersklasse U15 in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft einziehen – und in dieser letztlich die Plätze 4 und 6 belegen. Weil beide Duos starke Leistungen zeigten, sind auch alle vier Talente gemeinsam nominiert.

A-Juniorinnen der HG Elm (Handball)

Erfolgreiche A-Jugendhandballerinnen: Die HG Elm steigt in die Landesliga auf. Foto: HG Elm / Verein

Nachdem sie in der regulären Saison Platz 2 in ihrer Regionsoberliga-Staffel belegt hatten, durften die A-Jugend-Handballerinnen der HG Elm in der Relegationsrunde zur Landesliga antreten. In dieser folgten drei weitere Spiele. Nach einem Remis und einer Niederlage kam es für die Schöningerinnen auf die letzte Partie an. Bei der JSG Weserbergland bewiesen sie Nervenstärke, siegten mit 34:30 und machten damit den Aufstieg fix.

Nachwuchsteam KSV Helmstedt (Kegeln)

Auf zahlreiche Titel und Medaillen können die Nachwuchskegler des KSV Helmstedt, Mira Kraul (vorne, von links), Maleen Kraul, Svea Jünemann und Paul Strich, und ihre Trainer Rüdiger Strich (hinten, von links), Sandra Jünemann und Jörn Kraul stolz sein. Foto: Privat / KSV Helmstedt

Die KSV-Jugendkeglerinnen und -kegler holten in den vergangenen Monaten so viele Titel und Medaillen auf Landes-, norddeutscher und sogar nationaler Ebene, dass sie nun – obwohl sie zumeist in Einzel- oder Paarkampfwettbewerben antraten – gemeinsam nominiert sind. Zu den größten Erfolgen gehörten Titelgewinne von Svea Jünemann (Paarkampf U14) sowie von Maleen (Einzel U18) und Mira Kraul (gemeinsam im Paarkampf U18) bei der DM im Drei-Bahnen-Spiel.

ERWACHSENE

TSV Barmke, Frauen (Fußball)

Die Fußballerinnen des TSV Barmke gewannen den NFV-Pokal und qualifizierten sich damit erstmals für den DFB-Pokal. Foto: Jens Semmer / regios24

2022 Jahr für ihren Regionalliga-Aufstieg nominiert, setzten die Barmkerinnen in der abgelaufenen Saison noch einen drauf. Sie hielten sich souverän in der dritthöchsten deutschen Spielklasse der Frauen, gewannen mit einem 3:1-Erfolg über Eintracht Braunschweig auch den NFV-Pokal und zogen als erstes Helmstedter Fußballteam überhaupt in den DFB-Pokal ein.

FC Türk Gücü Helmstedt, Männer (Fußball)

Der FC Türk Gücü Helmstedt wurde Bezirksliga-Meister und stieg erstmals in die Fußball-Landesliga auf. Foto: Jens Neumann / regios24

Spannend bis zum letzten Spieltag verlief in der zurückliegenden Spielzeit der Titelkampf in der Fußball-Bezirksliga 2. Nach einer bärenstarken Rückrunde behielt der FC Türk Gücü die Nerven und hielt mit einem 5:0-Sieg über den TSV Sonnenberg im letzten Spiel den SC RW Volkmarode hinter sich. Damit gelang den Helmstedtern der erstmalige Aufstieg in die Landesliga.

Elite-Team der RSV Frellstedt (Radpolo)

Deutsche Meisterinnen und Pokalsiegerinnen: Theresa Sielemann (li.) und Luisa Artmann holten das Radpolo-Double. Foto: Verein

Deutscher Meister und Deutschlandpokalsieger – obwohl sie nur selten zusammen trainieren können, holten Theresa Sielemann und Luisa Artmann, das Elite-Radpolo-Duo der RSV Frellstedt, schon zum zweiten Mal das Double. 2019, in ihrem ersten gemeinsamen Jahr, war den beiden dieses Kunststück schon einmal gelungen.

Imagination / TK Fichte Helmstedt (Jazz- und Modern-Dance)

Die Tanzformation „Imagination“ vom TK Fichte Helmstedt freute sich über den Verbandsliga-Titel und den Aufstieg. Foto: Verein

Nach dem Vereinswechsel und etlichen personellen Veränderungen startete die frühere Bundesliga-Formation Imagination von ganz unten wieder richtig durch. In diesem Jahr tanzten sich die Helmstedterinnen zum Titel in der Verbandsliga – und schafften damit den direkten Durchmarsch in die Oberliga.

ABLAUF DER WAHL

Zur Wahl stehen insgesamt 20 Einzelsportler/-innen und Teams in vier Kategorien

Nach den Jugend-Einzelsportlern und den erwachsenen Einzelsportlern stellen wir Ihnen heute die Nominierten in den Kategorien Mannschaft Jugend und Mannschaft Erwachsene kurz vor

Der Abstimmungszeitraum läuft vom 2. bis zum 10. Oktober (12 Uhr); das Voting erfolgt über die Homepage des KSB: www.ksb-helmstedt.de

Am Freitag, 13. Oktober, findet dann von 18 Uhr an der Gala-Abend in der Aula des Helmstedter Juleums statt, in dessen Rahmen die Siegerinnen und Sieger geehrt werden

