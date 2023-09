Die Halbfinalisten im Helmstedter A-Pokal werden gesucht

Helmstedt Am Sonntag steigt die Runde der letzten Acht. Ein „Underdog“ aus der Kreisklasse wird auch in die Vorschlussrunde einziehen.

Für wen geht die Pokalreise im Jahr 2024 weiter? Diese Frage wird am Sonntag beantwortet, wenn die Viertelfinalpartien im A-Pokal des Fußballkreises Helmstedt ausgespielt werden. In zumindest zwei Begegnungen ist die Rollenverteilung auf dem Papier recht klar. Im Topspiel ist der FC Schunter aufgrund der jüngsten Liga-Ergebnisse leichter Favorit gegen den TSV Danndorf. Ein weiteres Duell zweier Kreisligisten darf dagegen der Kategorie „50:50-Spiel“ zugeordnet werden.

FC Schunter – TSV Danndorf (So., 15 Uhr, in Lehre). Der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga empfängt den Vizemeister der vergangenen Saison – somit steigt das Spitzenspiel des Viertelfinals in Lehre. „Ich hätte gerne auch erst im Halbfinale oder Finale gegen Danndorf gespielt“, sagt FC-Coach Julien Wossmann und ergänzt: „Wir verstehen uns eigentlich ganz gut mit den Danndorfern, es waren fast immer gute, spannende Duelle.“ Er sei selbst gespannt, wie gut Danndorf aktuell ist. „Unser letztes Duell liegt ja schon etwas zurück.“ Am 3. Oktober 2021 setzte sich der FC mit 3:2 durch.

Aufgrund der Ergebnisse in dieser Saison sei der TSV für ihn „schon eine kleine Wundertüte“, sagt Wossmann und nennt exemplarisch das 3:6 der Danndorfer gegen den MTV Frellstedt am vergangenen Sonntag nach zuvor drei Kantersiegen des TSV. „Ich weiß, dass uns die Danndorfer an einem guten Tag richtig wehtun können und glaube, dass sie mit Wut im Bauch antreten werden. Vielleicht liegt ihr Fokus sogar auf dem Pokal, weil das Finale in Wahrstedt stattfindet – und für einen TSVer dürfte es wohl kaum etwas Schöneres geben, als auf dem Platz des Lokalrivalen den Pokal zu gewinnen“, vermutet Wossmann eine zusätzliche Motivation beim Gegner.

Er glaube allerdings auch, dass in dieser Saison „jede Mannschaft besonders motiviert sein wird, uns ein Bein zu stellen.“ Immerhin gehe sein FC sehr offen damit um, nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nun wieder „die beste Mannschaft auf Kreisebene“ werden zu wollen. Und das gelte für die Liga und den Pokal. „Wir nehmen dieses Spiel schon ernst und werden daher auch nur wenig rotieren“, kündigt Schunters Trainer an.

TB Wendhausen – Helmstedter SV (So., 15 Uhr). In der Liga könnten beide Teams kaum weiter auseinanderliegen – Wendhausen startete mit fünf Niederlagen und ist Schlusslicht, die Helmstedter sind noch ungeschlagen und stehen auf Rang 2. „Wir können ganz befreit in dieses Spiel gehen, der Druck liegt definitiv beim HSV“, sagt Björn Grosser, der Trainer der TB, die eine „sehr schwere Saison“ erlebt. „Wir hatten im Sommer sehr viele Abgänge, auch kurzfristige, und haben zudem extremes Verletzungspech. Dadurch stehen wir zurzeit mit einem sehr kleinen Kader da“, erläutert Grosser.

Zwar gab es in der Liga auch schon zwei nur knappe Niederlagen, allen voran das 0:1 zum Auftakt bei Lauingen Bornums Reserve. Für die einzigen echten Lichtblicke bei den Rot-Weißen sorgte aber der Pokalwettbewerb. Bei der FSV Schöningen III und beim FC Heeseberg II setzte sich die TB jeweils nach Elfmeterschießen durch. „Jetzt dürfen wir zwar mal zu Hause spielen, der HSV ist aber sicher kein Gegner, der uns einfach eine Runde weiterkommen lässt“, sagt Wendhausens Coach. Trotz der klaren Außenseiterrolle gibt er sich kämpferisch: „Dafür werfe ich gerne drei Euro ins Phrasenschwein: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, zumindest ins Elfmeterschießen zu kommen. Das können wir – bislang haben wir noch keinen verschossen“, schiebt Grosser schmunzelnd nach.

SG Rottorf/Viktoria Königslutter – FC Nordkreis (So., 15 Uhr, in Rottorf). 2:0, 1:0, 2:1, 1:1 – die jüngsten vier Aufeinandertreffen beider Mannschaften „waren immer ganz enge Dinger“, unterstreicht SG-Trainer Dustin Thies. Obwohl Nordkreis keines dieser vier Spiele gewinnen konnte, stellt Thies klar: „Das ist eines dieser Spiele, bei denen sich der Ausgang nicht vorhersagen lässt. Ich sehe beide Teams auf Augenhöhe. Der FC hat inzwischen auch eine sehr junge Mannschaft, die ähnlich zweikampfbetont agiert wie wir.“

Und da sie auch hinsichtlich der Ausbeute in den bisherigen Puntkspielen nicht viel trennt – Rottorf/Viktoria steht bei neun, der FCN bei zehn Zählern –, „wird das meiner Meinung nach ein Spiel, in dem die Einstellung und die Tagesform entscheiden werden“, sagt Thies.

STV Holzland – SG Offleben/Büddenstedt (So., 15 Uhr). Die beiden letzten verbliebenen Vertreter der 1. Kreisklasse treffen direkt aufeinander – es wird also einen „Underdog“ im Halbfinale geben. Dieses zu erreichen, „ist jetzt auch unser Ziel“, sagt STV-Coach Eberhard Ohse. „Ich denke schon, dass das eine lösbare Aufgabe für uns ist. Wir sind jedenfalls der leichte Favorit.“ Die Holzländer sind schließlich mit zwölf Punkten aus den ersten fünf Spielen gestartet und stehen als Zweiter auf einem Aufstiegsplatz, während die Gäste mit lediglich einem Pünktchen Vorletzter sind. „An ein mögliches Finale denken wir aber noch nicht“, fügt Ohse hinzu. Im Falle des Weiterkommens am Sonntag würde das STV-Team im April kommenden Jahres auf den Sieger der Partie Wendhausen gegen Helmstedter SV treffen.

