Die Nominierten in der Kategorie Einzel Erwachsene

Die Vorstellung der Kandidaten für die diesjährige Sportlerehrung des Kreissportbundes (KSB) Helmstedt, die ihren Höhepunkt mit dem Gala-Abend am 13. Oktober in der Aula des Helmstedter Juleums finden wird, geht in die zweite Runde. Und wie schon bei den Nominierten in der Kategorie Einzel Jugend, so fällt auch die Liste der erwachsenen Einzelsportler vielfältig aus – womöglich sogar vielfältiger als jemals zuvor. Denn dieses Mal gilt für den sportlichen Betätigungsraum der Kandidaten und Kandidatinnen: zu Land, zu Wasser und sogar in der Luft.

Thilo Glaser (Motorkunstflug, Luftsportverband Helmstedt)

Motorkunstflieger Thilo Glaser gewann bei den deutschen Meisterschaften Bronze in der „Sportsman“-Kategorie. Foto: LSV Helmstedt / Privat

Wer schon bei der Landung seines Urlaubsfliegers bei regulären Bedingungen anerkennend-erleichtert applaudiert, den dürfte das, was Thilo Glaser wettkampfmäßig betreibt, sicher etwas zu sehr in Nervenkitzel versetzen. In seinem Sportflugzeug des Typs Jakowlew (kurz: Jak) M55 vollführt der Pilot vom LSV Helmstedt waghalsig anmutende Manöver. Bei den deutschen Meisterschaften im hessischen Lauterbach gelangen ihm diese Kunstflugfiguren so gut, dass er in der sogenannten „Sportsman“-Kategorie – Achtung: Wortspiel – nicht nur sicher, sondern zugleich auf dem Bronzerang landen konnte.

Sonja Hack (Schwimmen, Helmstedter SV)

Sonja Hack vom Helmstedter SV schwamm bei den „Norddeutschen“ der Masters in gleich vier Disziplinen zu Gold. Foto: Privat / Archiv

Die Helmstedterin, die nicht zum ersten Mal zu den Nominierten für die Sportlerehrung des KSB zählt, stellte Ende März bei den norddeutschen Meisterschaften der Masters-Schwimmer in Hannover unter Beweis, dass sie in ihrer Altersstufe schlichtweg eine Klasse für sich ist. Über die 50, 100 sowie 200 Meter Brust gewann Sonja Hack jeweils mit deutlichem, teils riesigem Vorsprung die Goldmedaille. Darüber hinaus trat sie über die 200 Meter Lagen an, war hierbei konkurrenzlos – und darf sich seither vierfache norddeutsche Meisterin nennen.

Wiebke Jahn (Discgolf, Helmstedt Eagles/Helmstedter TV)

Discgolferin Wiebke Jahn wurde im vergangenen Oktober zum bereits zweiten Mal deutsche Meisterin der Open-Klasse. Foto: Helmstedt Eagles / Privat

Deutschlands amtierende Königin der Scheiben: Anfang Oktober 2022 sicherte sich Wiebke Jahn zum bereits zweiten Mal den nationalen Titel in der Open Women Division. Bei den 37. deutschen Discgolf-Meisterschaften in Rüsselsheim setzte sich die Helmstedterin nach insgesamt vier Runden mit jeweils 18 Bahnen in ihrer Klasse mit sechs Würfen Vorsprung auf die Zweitplatzierte durch. Darüber hinaus durfte sie die deutschen Farben bei den zum zweiten Mal ausgetragenen Team-Weltmeisterschaften in Kroatien vertreten.

Sophie Lübke (Kunstturnen, TSV Germania Helmstedt)

Sophie Lübke (vorne), hier mit ihren Turnteam-Kolleginnen Tia Koblitz (hinten von links), Svenja Hartwig und Hannah Weinkopf, qualifizierte sich als erste Helmstedter Kunstturnerin für die Landesmeisterschaft, bei denen sie einen sehr guten 19. Platz in der Leistungsklasse 2 belegte. Foto: Fiona Stöber / Turnteam Helmstedt

Das Kunstturnen in Helmstedt ist auf dem Vormarsch – das lässt sich an den Zahlen, aber auch an den Erfolgen ablesen. Mit Sophie Lübke war der hiesige Turnkreis in diesem Jahr sogar erstmals bei einer Landesmeisterschaft vertreten. Beim Bezirksentscheid gewann sie in der Geräte-Einzelwertung Gold am Schwebebalken und Silber am Stufenbarren und qualifizierte sich als Gesamt-Vierte in der Leistungsklasse 2 der 18- bis 29-Jährigen für den Landesentscheid. Dabei zeigte sie Ende April in Einbeck an allen vier Geräten – allen voran beim Sprung – tolle Leistungen und belegte schließlich einen beachtlichen 19. Platz unter 27 Starterinnen.

Pascal Witte (Tischtennis, Lebenshilfe Helmstedt)

Eine Ehrung durch die Lebenshilfe erhielten bereits all ihre bei den Landesspielen angetretenen Athleten. Nun ist Pascal Witte (vorne links) auch für die KSB-Sportlerehrung nominiert. Foto: Markus Brich

2022 wählten Sie, liebe Leserinnen und Leser, Sandra Schäfer von der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel für ihre Schwimmleistungen bei den Special Olympics in Berlin zur Siegerin dieser Kategorie. Nun schaffte es mit Pascal Witte erneut ein Mitarbeitender der Lebenshilfe auf die Liste. Im Mai dieses Jahres trat er bei den Landesspielen in Braunschweig im Tischtennis an – und verdiente sich in der Klasse bis 45 Jahre die Goldmedaille. Im Finale setzte er sich mit 13:11 und 11:7 gegen Timo Mummert (ebenfalls Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel) durch.

Karsten Krause (Leichtathletik, TSV Germania Helmstedt)

Karsten Krause ist ein Leichtathletik-Tausendsassa. Das stellte er kürzlich in Zeven unter Beweis, wo er in jeweils fünf Disziplinen Landes- und norddeutscher Meister wurde. Foto: Privat / TSV Germania Helmstedt

Unter den erwachsenen Einzelsportlern ist Karsten Krause der einzige, der schon im vergangenen Jahr auf der Bühne der Aula im Juleum stand – ein Zeugnis der Konstanz des Leichtathleten vom TSV Germania Helmstedt. Krause vollbrachte in diesem Jahr das Kunststück, gleich zehn Titel bei einer Veranstaltung abzuräumen. Der leichtathletische Tausendsassa gewann bei den norddeutschen Meisterschaften der Senioren in Zeven über die 400 Meter Hürden, im Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung sowie im Diskuswurf jeweils Gold in der Altersklasse M30. Und da in Zeven zugleich die Landesmeister gekürt wurde, durfte sich der Helmstedter über fünf weitere Titel freuen.

Ablauf der Wahl

Zur Wahl stehen insgesamt 20 Einzelsportler/-innen und Teams in vier Kategorien

Nach den Jugend-Einzelsportlernam vergangenen Samstag stellen wir Ihnen heute die Nominierten in der Kategorie Einzel Erwachsene kurz vor

An diesem Samstag folgen die Kandidaten in den Mannschaftskategorien Jugend und Erwachsen

Der Abstimmungszeitraum läuft vom 2. bis zum 10. Oktober (12 Uhr); das Voting erfolgt über die Homepage des KSB: www.ksb-helmstedt.de

Am Freitag, 13. Oktober, findet dann von 18 Uhr an der Gala-Abend in der Aula des Helmstedter Juleums statt, in dessen Rahmen die Siegerinnen und Sieger geehrt werden

