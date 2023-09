KSV Helmstedt auf Erfolgskurs: Zwei Teams, sechs Punkte

Das darf mit Fug und Recht als erfolgreicher Spieltag bezeichnet werden: Sowohl die erste Schere-Mannschaft des KSV Helmstedt in der Verbandsliga als auch die zweite in der Bezirksoberliga feierten einen 3:0-Erfolg in der Fremde und führen nunmehr die Tabelle ihrer jeweiligen Liga an.

Verbandsliga: ASV Altenlingen – KSV Helmstedt I 0:3 (33:45/ 4313:4449). Nach ihrem 3:0-Erfolg bei der KSG Bramsche/Haselünne führte das zweite Auswärtsspiel die Helmstedter erneut ins Emsland. Für den KSV legten Timo Polk (763 Holz/9 Einzelwertungspunkte) und Michael Heim (781/11) gegen Andreas Jansing (690/3) und Maik Lehmann (788/12) fulminant los und erspielten ein Plus von 66 Hölzern.

Im zweiten Block lieferte Jesko Hülle (727/6) für die Hausherren eine ordentliche Leistung ab, hingegen blieb Hartmut Bruns (654/1) hinter den Erwartungen zurück. Die Helmstedter Routiniers Wolfgang Sparenberg (756/8) und Burghard Täger (712/5) nahmen das Angebot dankend an und sorgten schon für die Vorentscheidung.

Mit 153 Holz Vorsprung starteten Benjamin Keipert (670/2) und Stefan Seibt (767/10) in den letzten Durchgang – für die ASV-Kegler Mathias Meer (710/4) und Peter Stahs (744/7) bestand keine Möglichkeit mehr, am 0:3 aus Sicht der Gastgeber noch etwas zu ändern.

Damit erklommen die Helmstedter die Tabellenspitze. Weiter geht es für sie erst nach den Herbstferien, genauer: am 28. Oktober zu Hause gegen die KF Nordhorn II.

Bezirksoberliga Ost: KV Wolfsburg – KSV Helmstedt II 0:3 (18:18/ 2723:2755). Im Spitzenspiel feierte das zweite Helmstedter Team beim Meister der Vorsaison einen Überraschungscoup. Auf den kürzlich überholten Bahnen in Reislingen gerieten die Gäste im ersten Block mit Siegfried Kruschke (691/5) und Jörn Kraul (679/2) gegen die Wolfsburger Arnd Borchert (695/7) und Gerhard Wilhelm (684/4) zunächst mit 9 Holz in Rückstand. Im zweiten Durchgang kippte erst auf der letzten Bahn das Spiel. Der Tagesbeste Christian Blank (705/8) und Paul Strich (680/3) hielten Michael Hähle (694/6) und Wolfgang Patzer (650/1) in Schach und machten 41 Holz gut, so dass der KSV das Duell mit 32 Holz Vorsprung beendete.

Nach dem Spiel bilanzierte Christian Blank, Helmstedts Mannschaftsführer: „Das war eine geschlossene Teamleistung, ich bin sehr zufrieden. Man muss allerdings auch sagen, dass die Wolfsburger einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten.“ Bemerkenswert war die Nervenstärke von KSV-Talent Paul Strich, der seinen Vater Michael Hähle das eine oder andere Mal in Verlegenheit brachte.

In der Bezirksoberliga tritt am Sonntag die vierte Mannschaft des KSV beim Post SV/GH Salzgitter an und hofft darauf, zumindest den Zusatzpunkt entführen zu können.

rst

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de