Dorit Wellmann feiert einen Start-Ziel-Sieg

Das Aufgebot war überschaubar: Krankheits- und laufverlegungsbedingt waren die RunAWOs mit nur drei Starterinnen beim Nachtlauf in Braunschweig dabei, jedoch vertraten sie die Laufgruppe des APZ in Königslutter mit Bravour. Alle drei Läuferinnen bestritten die längste Distanz von 9650 Metern, die erst um 22.30 Uhr gestartet wurde.

Schneller als je zuvor kam Tanja Dinse aus ihrer Laufpause durch die Elternzeit zurück und blieb unter der Ein-Stunden-Marke – sie finishte in 59:54 Minuten. Dieses Ergebnis stimmt sie positiv für ihren ersten Halbmarathon, den sie am Wochenende in Bremen für die

RunAWOs absolvieren wird.

Kluges Debüt ein voller Erfolg

Einen tollen Einstieg feierte Karola Kluge als RunAWO. Sie ist erst seit Kurzem Mitglied der Betriebslaufgruppe des AWO Psychiatriezentrums und lieferte gleich ein fantastisches Laufergebnis ab. Sie belegte den dritten Platz in ihrer Altersklasse (Seniorinnen W50) mit einer Laufzeit von 50:46 Minuten.

Wellmann ist nicht zu stoppen

Dorit Wellmann siegte in der Gesamtkonkurrenz der Damen nach einem phänomenalen Rennen – es war ein Start-Ziel-Sieg für die Lutteranerin. Wellmann führte von Beginn an die Konkurrenz an und ließ sich diese Position bis zum Finish nicht mehr nehmen. Mit einem komfortablen Vorsprung von über einer halben Minute vor der Zweitplatzierten lief sie in 36:52 Minuten zum Sieg.

Als nächstes regionales Event planen die RunAWOs die Teilnahme an den Braunschweiger Lauftagen am 29. Oktober.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de