Warberg/Lelm II reist zu einem Aufstiegsanwärter

Warberg Die HSV-Reserve muss am Samstag in der Handball-Landesliga Süd im Landkreis Göttingen beim MTV Rosdorf antreten.

Der jüngste 32:19-Sieg über den TV Jahn Duderstadt II, der erste im dritten Spiel der noch jungen Landesliga-Saison, hat bei den Handballern des HSV Warberg/Lelm II für große Erleichterung gesorgt. Ein Start mit 0:6 Punkten hätte arg am Selbstvertrauen genagt, nun stehen jedoch die ersten beiden Zähler auf der Habenseite. „Wir wissen jetzt, dass unsere Automatismen noch greifen“, sagt HSV-Co-Trainer Marvin Schenke. Das ist auch deshalb wichtig, weil der Mannschaft am Samstag (18 Uhr) vor einer der schwierigeren Aufgaben steht. Der HSV II tritt beim letztjährigen Staffeldritten MTV Rosdorf an, der in dieser Saison zu den Anwärtern auf den Verbandsliga-Aufstieg zählt.

Wir gehen wieder mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ins Spiel. Marvin Schenke, Co-Trainer des HSV Warberg/Lelm II, verdeutlicht, dass der ersten Saisonsieg gegen Duderstadt II für sein Team immens wichtig war

Ihre Außenseiterrolle gehen die Warberger mutig an. „Wir gehen wieder mit einer gewissen Selbstverständlichkeit ins Spiel“, betont Schenke. Die Abwehr, in den ersten beiden Partien noch bedenklich löchrig, präsentierte sich gegen Duderstadt II als stabile und sehr bewegliche Einheit, die dem Team aus dem Eichsfeld mit einer beherzten Zweikampfführung und einer gesunden Aggressivität die Lust am Spiel nahm. Bei Ballbesitz ging die Post nach vorne ab. Ein Stil, der der Warberger Reserve in der ersten Hälfte der vergangenen Saison viele wichtige Siege einbrachte.

Die Warberger haben beim Personal derzeit die Qual der Wahl

Diesen Spielstil – hinten abriegeln, nach vorne schnell umschalten – will die HSV-Reserve auch in Rosdorf zeigen. Das Personal dazu sei vorhanden, versichert Schenke. Der Kader ist voll, wenn nicht gar übervoll besetzt. „Wir haben die Qual der Wahl“, sagt der Coach. „Bei den Spielen müssen derzeit immer ein, zwei Jungs hinter der Bank auf der Tribüne Platz nehmen. Wer in den Kader will, der muss sich im Training empfehlen.“

