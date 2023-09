Toncho Tzolov und Jan Plewka: Sieg mit Landesauswahl

Gleich 15 Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Kreis Helmstedt nahmen an den zweitägigen Bezirksmeisterschaften im Mehrkampf und auf den Langstrecken in Rüningen teil.

Am ersten Veranstaltungstag wurden Vier- und Fünfkämpfe durchgeführt. In der Jugend gingen Gustaw Kolasinski (U20) und Jan Dambietz (U18), die beiden Wurftalente des TSV Germania Helmstedt, im Fünfkampf an den Start. Der erste Tag war für beide kein Problem. Wie erwartet stachen beide mit ihren Kugelstoßergebnissen von 10,78 m (Dambietz) und 9,35 m (Kolasinski) hervor. Kolasinski schloss den ersten Tag mit dem Bezirkstitel ab. Dambietz wurde Dritter.

Beide machten am nächsten Tag weiter und brachten den Zehnkampf erfolgreich zu Ende. Bei den Speerwürfen zeigten Kolasinski mit 42,72 m und Dambietz mit 36,49 m ihre besten Leistungen. Beide gewannen schließlich den Bezirkstitel.

In der weiblichen Jugend U18 gab es mit Franziska Gresens (TSV Germania Helmstedt) und Lykka Klage (MTV Schöningen) zwei Starterinnen aus dem Kreis. Sie bestritten den Vierkampf. Beide liefen in der ersten Disziplin, dem 100-m-Hürdenlauf, mit 17,58 sowie 17,86 Sek. persönliche Bestzeiten. Beide übersprangen 1,37 m. Nach Kugelstoßen und 200-m-Lauf belegten Gresens den zweiten und Klage den dritten Platz mit persönlichen Bestzeiten.

Gresens setzte den Wettkampf am zweiten Tag fort und sicherte sich auch im Siebenkampf den zweiten Platz. Mit 3028 Punkten kam sie für ihren ersten Siebenkampf auf ein sehr gutes Ergebnis.

Merle Höhne (MTV Schöningen) und Sarah Kuschel (TSV Germania Helmstedt) absolvierten in der U16 ebenfalls einen Vierkampf – mit den Disziplinen Hoch- und Weitsprung, Kugel und 100-m-Sprint. Kuschel wurde in der W14 Vierte, Höhne in der W15 Sechste. In den Jahrgängen der U14 gab es die größte Zahl an Teilnehmern aus dem Kreis Helmstedt. Bei der W13 nahmen Sofia Halwas, Carlotta Ondrasch (beide TSV Germania Helmstedt) und Georgia Antonaidou am Vierkampf teil. Sie belegten in der genannten Reihenfolge die Plätze 5, 7 und 10. Nora Schrader (VfL Lehre), Alva Mielke (TSV Germania Helmstedt) und Thomay Antoniadou (MTV Schöningen) bestritten den Vierkampf der W12. Die überragende Athletin war hier Nora Schrader. Sie übersprang 1,29 m, sprang 4,63 m weit, sprintete die 75 m in 10,69 Sek. und warf den Ball 24,5 m damit siegte sie deutlich im Vierkampf. Mielke belegte den sechsten Platz, die noch ein Jahr jüngere Antoniadou Rang 10.

In der M13 ging Alexander Rogge (TSV Germania Helmstedt) als Jahresbester in Niedersachsen in den Vierkampf. Mit seiner 75-m-Zeit von 10,08 Sek. holte er die meisten Punkte. Aber auch 1,44 m im Hochsprung, 4,38 m im Weitsprung und der Ballwurf von 35,0 m waren sehr gut. Er siegte sicher mit 1701 Punkten. Linus Deckert (M12, MTV Schöningen) verbesserte sich im Hochsprung auf 1,36 m. Leider funktionierte es im Weitsprung nicht wie gewohnt, so dass er Punkte einbüßte. Mit 1395 Punkten belegte er mit nur 6 Zählern Punkten Rückstand auf Platz 2 den vierten Rang. Charlotte Kirchner (W13, TSV Lelm) nahm als einzige Teilnehmerin aus dem Kreis Helmstedt am 2000-m-Lauf teil. Sie wurde gute Zweite in 8:46,61 Minuten.

Derweil erhielten Toncho Tzolov (M15) und Jan Plewka (M13) vom TSV Germania Helmstedt vom Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) eine Einladung für den Vergleichswettkampf der U16 der norddeutschen Länder Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in Hamburg.

Sie gehören zu den besten in ihren Spezialdiszplinen. Für Tzolov ist das der Dreisprung, für den noch der Altersklasse U14 angehörigen Plewka sind es der Diskus- und der Hammerwurf. Von jedem Land können zwei Aktive pro Disziplin eingesetzt werden. Toncho verbesserte seine persönliche Bestleistung im Dreisprung um 40 cm auf 12,62 m. Damit wurde er Fünfter im Wettkampf. In der deutschen Bestenliste steht er damit auf Platz 6.

Plewka musste statt des gewohnten 750-g-Diskus (U14) mit dem

1-kg-Diskus der U16 werfen. Trotzdem warf er mit 39,79 Metern eine ausgezeichnete Weite und belegte in dieser Disziplin Rang 5. Im Hammerwurf wurde er mit dem einen Kilogramm schwereren Hammer (4 kg) mit 47,04 m den zweiten Platz – und hatte damit seinen Anteil am Sieg der NLV-Jugend.

