3:0 in Burgdorf – nächster Bornumer Erfolg im Schongang

Auch die zweite Pflichtaufgabe der Saison stellte die Volleyballer des TV Bornum vor keine großen Probleme. Bei Aufsteiger TSV Burgdorf II behaupteten sie sich glatt mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:20) und ließen sich dabei erneut nicht von ihrem personellen Engpass ausbremsen.

Schon beim 3:1-Auftakterfolg in Wolfenbüttel eine Woche zuvor war Verbandsliga-Absteiger Bornum nur zu sechst und damit in Minimalbesetzung angetreten. Vor der Partie bei der TSV Burgdorf II gestaltete sich die Situation sogar noch etwas prekärer. „Weil auch unsere zweite Mannschaft Ausfälle zu beklagen hatte, konnten wir keine Aushilfe in Anspruch nehmen. Dadurch hätten wir aber nur fünf Spieler gehabt“, erklärte Holger Klopschar, Spielertrainer des TVB-Teams. Also fragte er bei einem alten Bekannten an: Thorsten Sante, der eigentlich vor rund zwei Jahren seine Volleyball-Laufbahn aufgrund anhaltender Knieprobleme beendet hatte, sprang kurzfristig ein.

Lucas Langbecker wird direkt zu einem der Bornumer Leistungsträger

Zudem wirkte der frühere Bornumer Jugendspieler Lucas Langbecker nach einer längeren Volleyball-Pause erstmals mit – und fügte sich prächtig ein, wie Klopschar betonte: „Er hat eine super Blockarbeit geleistet und auch etliche Punkte beigesteuert. Er war gleich einer unserer Leistungsträger.“ Generell hätten sich trotz der wieder erforderlichen Umstellungen aber alle Spieler der Gäste positiv eingebracht.

Die Geschichte des Spiels selbst ist schnell erzählt. Die Gäste dominierten den Aufsteiger, der zuvor schon gegen den zweiten Verbandsliga-Absteiger TuS Lachendorf ohne jede Chance geblieben war, nach Belieben. „Die Burgdorfer hatten deutliche Probleme in der Annahme und mit dem Tempo. Nur, wenn wir zwischendurch mal etwas schluderig wurden, wurde auch der Spielstand mal etwas knapper. Es bestand aber in keinem Satz eine echte Gefahr für uns“, schilderte Klopschar.

TV Bornum: Sante, Klopschar, Korzinovski, Olheiser, Gerlach, Langbecker

