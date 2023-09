50 Punkte Vorsprung! Erster TSG-Saisonsieg fällt üppig aus

Ingo Frassek (in Blau) und die TSG Königslutter hatten gegen die BG Göttingen leichtes Spiel.

Die Premiere in der neuen Heimspielstätte ist geglückt – und wie. Bei ihrem ersten Auftritt nach dem Umzug von der Jürgen-Gerke- in die Wilhelm-Bode-Halle ließen die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter bei ihrem 117:67 (29:19, 36:11, 31:13, 21:24)-Erfolg über die BG 74 Göttingen II absolut gar nichts anbrennen. Für den ersten Saisonsieg im zweiten Spiel bedurfte es nicht mal einer Topleistung.

Die Göttinger traten ersatzgeschwächt an, mussten Spieler der dritten sowie der U18-Mannschaft aufbieten. In dieser Konstellation hatten sie der erfahrenen TSG und speziell Ingo Frassek (am Ende 28 Punkte) und Jannik Stump (29) auf den großen Positionen nichts entgegenzusetzen. Nach sechs Minuten stand es 22:1 (!) für die Gastgeber – allein 20 Zähler gingen bis dahin auf das Konto von Frassek, Stump und Fabian Schuster. „Sie haben nicht nur gescort, sondern auch alle Rebounds weggepflückt“, unterstrich TSG-Spielertrainer Christian Schöndube die Dominanz seiner Center-Riege.

„Leider haben wir uns dann dem Gegner angepasst. Göttingen hat das Tempo angezogen, wir haben gepennt. So kam die BG zu einfachen Punkten“, beschrieb Schöndube den kurzzeitigen Bruch im TSG-Spiel. In der Viertelpause berappelten sich die Gastgeber aber wieder und entschieden die folgenden beiden Spielabschnitte mit insgesamt 67:24 für sich. Erst in den letzten zehn Minuten, als die Lutteraner aufgrund des klaren Vorsprungs nicht mehr mit der letzten Konstanz zu Werke gingen und Frassek und Stump nur noch auf der Bank saßen, konnten die Gäste wieder mithalten.

„Wir hatten gute Phasen, aber auch welche, in denen wir schlecht gespielt haben“, zeigte sich Schöndube nur bedingt zufrieden. An die neue Halle müsse sich sein Team auch noch gewöhnen. „Wir haben im Vorfeld noch einen Korb ausgewechselt, weil der alte so ramponiert war, dass wir befürchten mussten, die Schiedsrichter würden gar kein Spiel zulassen.“

TSG: Collignon 8 Punkte/2 Dreier, Frassek 28, Jähnich 6, Jenrich 7/1, Lemke 4, Lopez 11, Meyer 7, Schöndube 7/1, Schuster 10, Stump 29.

