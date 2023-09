Schöningens Siegesserie reißt in Egestorf

Nach fünf Siegen in Serie mussten sich Johannes Lutz (in Rot) und die FSV Schöningen dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder (in Schwarz) geschlagen geben.

Es war kein wirklich schlechter Auftritt, den die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder zeigten. Trotzdem mussten sie sich nach zuvor fünf Siegen in Serie mit 1:4 (0:2) geschlagen geben und verloren auch den zweiten Tabellenplatz an die Gastgeber.

Die Partie startete für die Mannschaft von Trainer Bastian Breves denkbar ungünstig. Nach einem Fehler von Daniel Reiche traf Gean Rodrigo Baumgratz zur frühen Egestorfer Führung. „Danach haben sich beide Mannschaften ziemlich egalisiert“, erklärte Breves. Große Möglichkeiten blieben zunächst auf beiden Seiten aus. In Minute 35 waren es dann aber erneut die Gastgeber, die jubeln durften. Nach einer Ecke ließ die FSV Jos Homeier zu frei stehen, der dies mit dem 2:0 bestrafte.

„Trotzdem hatte ich in der Halbzeitpause ein gutes Gefühl“, meinte Breves. Dieses Gefühl sollte ihn auch nicht täuschen, denn im zweiten Durchgang nahmen seine Mannen das Zepter in die Hand. Pausenlos liefen sie den 1. FC an, in dieser Phase „hatten wir uns den Anschlusstreffer verdient“, fand Breves. Der eingewechselte Dominik Bode sorgte in der 75. Minute für das 1:2 – und frische Hoffnung bei der FSV, die danach alles nach vorne warf. Doch statt des Ausgleichs mussten sie nach einer Umschaltsituation einen berechtigten Foulelfmeter hinnehmen, der zum 1:3 führte. „Danach waren wir tot“, sagte Breves. In der Nachspielzeit erhöhten die Germanen per Sonntagsschuss noch auf 4:1.

„Die Niederlage geht im Endeffekt in Ordnung. Allerdings ist das Ergebnis zu hoch ausgefallen“, fand der FSV-Trainer, der die Leistung seiner Mannschaft als „okay“ einstufte. „So eine Leistung hat am vergangenen Wochenende in Rotenburg zu drei Punkten gereicht. Gegen eine Spitzenmannschaft wie Egestorf muss man aber mehr abrufen, um etwas mitzunehmen.“

FSV: Edelmann – Schwerdtfeger (46. Skoda), Reiche, Niemann, Behling, Üzümcü, Ademeit (66. Bode, 86. Martinowski), Arnold (66. Kühle), Kohl (86. Lutz), Winter, Beck.

Tore: 1:0 Baumgratz (4.), 2:0 Homeier (35.), 2:1 Elsner (75.), 3:1 Stieler (81./FE), 4:1 Firiaridis (90.+4).

