TSVG-Talent Carla Barbarito feiert vorzeitigen Titelgewinn

Nach ihrem dritten Platz in Bokeloh ist der Helmstedterin Carla Barbarito Platz 1 in der niedersächsischen Schülerserie nicht mehr zu nehmen.

Zwei Wochen nach ihrem Sieg in Hildesheim stand für Carla Barbarito, Nachwuchs-Triathletin des TSV Germania Helmstedt, der nächste Wettkampf der niedersächsischen Triathlon-Schülerserie auf dem Programm. In Bokeloh sicherte sie sich den dritten Platz – und steht damit bereits als Gesamtsiegerin der Serie fest.

Zusammen mit 34 weiteren Kindern startete die Helmstedterin im Schwimmbecken, welches sie mit 17 Sekunden Rückstand auf die Führende, Rosa Haag (Bremischer SV), verließ. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Erst stürzte Barbarito auf dem Weg in die Wechselzone und verlor dadurch Zeit, kurz darauf wurden sie und 33 weitere Athletinnen und Athleten nach gut 500 Metern auf dem Rad zurück in die Wechselzone gelotst, weil sie zunächst in die falsche Richtung auf die abschließende Laufstrecke geschickt worden waren.

Kurzum: Der Triathlon in Bokeloh lief ziemlich chaotisch ab. Barbarito ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und überquerte als Dritte die Ziellinie. Damit ist die Nachwuchsathletin vom TSV Germania Helmstedt bereits vor dem letzten Wettkampf der Serie in Buchholz nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

