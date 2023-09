Heimische Reiterinnen feiern in Büddenstedt mehrere Titel

Am Pferdesportfestival in Büddenstedt nahmen auch zahlreiche Reiterinnen und Reiter aus anderen Bundesländern teil. Manche kamen sogar aus dem Ausland angereist.

Was vor einigen Jahren als kleines Reitturnier begann, hat sich mittlerweile zu einem großen Event entwickelt. Das 8. Pferdesportfestival der PSG Büddenstedt zieht auch Reiterinnen und Reiter aus Regionen weit über die Grenzen des Kreises hinaus an. Und doch sorgten einige heimische Reiterinnen dafür, dass der ein oder andere Titel im Kreis Helmstedt blieb.

Reiter aus dem Ausland reisen zum Pferdesportfestival in Büddenstedt an

„Es ist erstaunlich, was für ein Einzugsgebiet wir mittlerweile haben. Es ist über die Jahre immer größer geworden“, sagte Uwe Lickfett, Vorsitzender der PSG Büddenstedt und Turnierleiter. „Viele Reiterinnen und Reiter kamen aus der Nähe von Hamburg oder aus Mecklenburg-Vorpommern. Und einige sogar von außerhalb Deutschlands. Wir hatten sogar Ukrainer, Rumänen und Letten beim Festival dabei.“

Emmi Beese vom RFV Königslutter holte sich beim Büddenstedter Pferdesportfestival mehrere Schleifchen. Foto: privat / Verein

Einige Titel bleiben in der Heimat

Obwohl zahlreiche auswärtige Reiterinnen und Reiter in Büddenstedt dabei waren, blieben einige Titel im Kreis Helmstedt. Die Veranstaltung wurde mit der Stilspringprüfung Klasse E eröffnet, in der Emmi Beese vom RFV Königslutter auf den beiden ersten Plätzen landete. Auch im anschließenden Dressur-Wettbewerb sicherte sich Beese die goldene Schleife, genau wie in der Stilspringprüfung Klasse A*. Viel besser hätte das Festival für Beese wahrlich nicht laufen können.

Doch auch die Reiterinnen des RFV Helmstedt überzeugten in Büddenstedt. Melina Imke Mußmann gewann den Standard-Spring-Wettbewerb. „Beeindruckend waren auch die Weinkopf-Schwestern Hannah und Maja“, fand Turnierleiter Uwe Lickfett. Maja Weinkopf holte den ersten Platz in der Punktespringprüfung Klasse M**. Hannah Weinkopf wurde in der Springprüfung Klasse M** Zweite, ehe sie sich in der Springprüfung Klasse S*, der letzten Prüfung des Festivals, sogar über den ersten Rang freuen durfte.

Die Ergebnisse des Pferdesportfestival

Stilspringprüfung Kl. E: 1. Emmi Beese auf Teddy (RFV Königslutter, Wertnote 8,3); 2. Emmi Beese auf D-Day (RFV Königslutter, 8,2); Norma Stürze auf Coffee (RV Etingen, 8,1)

Dressur-Wettbewerb: 1. Emmi Beese auf D-Day (RFV Königslutter, 8,2); 2. Anni Kleemann auf Notre Chameur auf Notre Chameur (RSG am Rosenhof, 7,9); 3. Mila Welkener auf Nando (RFV Cremlingen, 7,7)

Punktespringprüfung Klasse A*: 1. Charlene-Heike Friedl auf Jenna the Sequel (PSG Storchenhof); 2. Charlen-Heike Friedl auf Finesse (PSG Storchenhof); 3. Melina Schlee auf Solo Tu (RV Etingen)

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp: 1. Layaba Greff auf Dokaya (RG Südheide, 7,5); 2. Emily Stäsche auf Troebadour (RFV Königslutter, 7,3); 3. Tilda Johanne Tesche auf Sunshine Boy (7,1)

Springprüfung Klasse A**: 1. Sven Lange auf Cellestino (RV Königsborn); 2. Melina Schlee auf Solo Tu (RV Etingen); 3. Stella Hein auf Mindira (RV Vorsfelde)

Springprüfung Klasse M*: 1. Igor Yakusha auf Vodka Lime (RV Hohenseeden); 2. Hannah Weinkopf auf First-Class (RFV Helmstedt); 3. Victoria Herre auf My Big Hope (RFV Mieste)

Punktespringprüfung Klasse S*: 1. Victoria Herre auf My Big Hope (RFV Mieste); 2. Zoe Junghans auf Sasou (RFV Papenteich Meine); 3. Silke Kröckel auf Chequinta (Sportförderung Löwen Classics)

Büddenstedter Dreikampf: 1. Anna Luise Bruns auf Cassius (RFV Westeregeln); 2. Janice Staud auf Glenfire (RV Eichenhof); 3. Wencke Seidel auf Catch the Cloud (RFV Helmstedt)

Dressurreiter-Wettbewerb: 1. Joy-Summer Altmann auf Gretli (RFV Königslutter, 8,0); 2. Layana Jolie Graff auf Dokaya (RG Südheide, 7,5); 3. Elisa Skaba auf Maja (RFV Ausleben, 7,2)

Standard-Spring-Wettbewerb: 1. Melina Imke Mußmann auf Elbdiva (RFV Helmstedt); 2. Helen Müller auf Adolf (Ausleben); 3. Lea Kahlert auf Graue Maus (RV Schlanstedt)

Dressurprüfung Klasse A**: 1. Sylvia Bach auf Iwy (Reitclub Braunschweiger Land, 8,0); 2. Anne Stecher auf Lutz (RV Schliestedt, 7,8); 3. Julia Brüsch auf Diamera (RV Boitzemhagen, 7,4)

Stilspringprüfung Klasse A*: 1. Emmi Beese auf Teddy (RFV Königslutter, 8,4); 2. Tia Angelina Leimberg auf Little Lancer (RFV Ausleben, 8,2); 3. Emmi Beese auf D-Day (RFV Königslutter, 8,1)

Springprüfung Klasse L: 1. Anina-Mara Waletzky auf Lyjatina (St. Georg Pferdefreunde); 2. Anna Luise Bruns auf Cassius (RFV Westeregeln); 3. Marcus Arnold auf Checker Larry

Dressurprüfung Klasse L*: 1. Finja Fuhrmann auf Golddiamant (RV Kemnitz, 7,4); 2. Annabell Victoria Probst auf Sidney (RFV Cremlingen, 7,3); 3. Corinna Prochnow auf First Lady (RFV Helmstedt, 7,2)

Punktespringprüfung Klasse M**: 1. Maja Weinkopf auf About You (RFV Helmstedt); 2. Maja Weinkopf auf Forrest (RFV Helmstedt); 3. Anina-Mara Waletzky auf Cedrick (St. Georg)

Führzügel-Wettbewerb: 1. Carolin Helene Vasel auf Magie (RFV Königslutter); 2. Lilou Piteau auf Little Dream (RV Vorsfelde); 3. Jonas Kloth auf Watani (Wolsdorfer RFV)

Springprüfung Klasse S*: 1. Hannah Weinkopf auf Quaids Crazy Son (RFV Helmstedt); 2. Lutz Besecke auf Primus (RV Ziepel); 3. Igor Yakusha auf Vodka Lime (RV Hohenseeden)

