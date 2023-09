Warberg/Lelm II versprüht trotz des Fehlstarts Optimismus

Früh in der Saison unter Zugzwang stehen die Landesliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm II nach Auftaktniederlagen gegen die HSG Plesse-Hardenberg II und bei Aufsteiger TuS GW Himmelsthür II. Am Samstag trifft die HSV-Reserve mit dem TV Jahn Duderstadt II auf den nächsten Aufsteiger. Ein Sieg muss her, sonst wächst der Druck. Die HG Elm will unterdessen dem Auftaktsieg gegen Schoningen einen weiteren Heimsieg gegen den Northeimer HC II folgen lassen.

HSV Warberg/Lelm II – TV Jahn Duderstadt II (Sa., 19 Uhr). Mit zwei Niederlagen ist der Saisonstart der HSV-Reserve ordentlich missglückt. „Mit 0:4 Punkten stehen wir in der Tat da, wo wir nicht stehen wollten“, sagt Co-Trainer Marvin Schenke. Nach nicht optimaler Saisonvorbereitung sei die bisherige Ausbeute aber nicht verwunderlich, so Schenke. Die Stimmung im Team sei jedenfalls weiter von Optimismus geprägt. „Wir sind grundpositiv eingestellt und wissen, dass wir noch ein bis zwei Wochen brauchen, bis wir leistungsmäßig da sind, wo wir hinwollen.“ Aufsteiger Duderstadt II sei zwar ein unbekannter, aber nicht unschlagbarer Gegner.

Dieses Spiel wird für uns zu einem Gradmesser. Andreas Simon, Trainer der HG Elm, vor dem Heimspiel gegen den Northeimer HC II

HG Elm – Northeimer HC II (So., 17 Uhr). Der Saisoneinstieg ist der HG mit dem 40:31-Sieg über die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen geglückt. Gänzlich zufrieden war HG-Trainer Andreas Simon aber nicht. Die Abwehr der Elm-Handballer wackelte mitunter bedenklich. „Gegen Northeim reicht diese Leistung nicht aus“, befürchtet Simon, der die NHC-Reserve in dieser Saison zu den Anwärtern auf Platz 1 zählt. „Dieses Spiel wird für uns zu einem Gradmesser.“

Fehlen wird der HG vermutlich Jan-Hendrik Vahldiek. Der Toptorjäger der vergangenen Saison, der es im Schnitt auf 10 Treffer pro Spiel brachte, hatte sich gegen Schoningen am Rücken verletzt, nachdem er bei einer Offensivaktion gegen den Torpfosten geprallt war. „Er konnte sich nach dem Spiel kaum bewegen“, sagt Simon. Auch hinter dem Einsatz von Philipp Nabel steht ein Fragezeichen. Der Kreisläufer dürfte als Ersatztorhüter im Kader des Fußball-Oberligisten FSV Schöningen stehen. Die FSV tritt am Sonntag um 15 Uhr beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder an.

