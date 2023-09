TV Bornum löst mit Mini-Aufgebot seine erste Aufgabe souverän

Keine Wechseloption – kein Problem! Die Volleyballer des TV Bornum, Absteiger aus der Verbandsliga, mussten zum Landesliga-Auftakt mit nur sechs Spielern auskommen und daher einige positionelle Anpassungen vornehmen. Dennoch setzte sich der TVB beim Wolfenbütteler VC II souverän mit 3:1 (26:28, 25:22, 25:16, 25:23) durch.

„Wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten und konnten schon noch einige Baustellen erkennen. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass wirklich etwas anbrennen könnte“, konstatierte Bornums Spielertrainer Holger Klopschar. Dass er und seine Teamkollegen den ersten Satz abgaben, habe vor allem an ihnen selbst gelegen, „weil wir allein sieben Aufschläge verschlagen haben, davon vier in der Schlussphase. Da hätte ich mir etwas weniger Risiko gewünscht, denn die Wolfenbütteler waren in der Annahme nicht so sicher.“

Bornums Außenangreifer überzeugen in den Sätzen 2 und 3

Im zweiten, besonders aber im dritten Satz gewann das TVB-Team jedoch an Sicherheit, weil es sich immer besser mit den Umstellungen arrangierte. Klopschar, der als Zuspieler ran musste, habe hier und da seine Angreifer-Instinkte unterdrücken müssen, gab er schmunzelnd zu. „Wir waren dann aber in der Annahme und der Feldabwehr gut unterwegs. Außerdem haben Alexander Olheiser und Benjamin Gerlach außen einen guten Job gemacht und auch nach nicht ganz so präzisen Zuspielen von mir gepunktet“, erklärte Bornums Spielertrainer.

Im vierten Durchgang stieg die Eigenfehlerquote noch mal – wohl im Gefühl der spielerischen Überlegenheit. „Da haben wir einige einfache Bälle ins Aus gelegt“, sagte Klopschar. Letztlich reichte es für die Gäste aber, um die volle Punktzahl vom WVC mitzunehmen.

Auch für das nächste Spiel bleibt der Bornumer Kader schmal

Am kommenden Samstag (circa 17 Uhr) wollen die Bornumer bei Aufsteiger TSV Burgdorf II erneut mit minimalem Aufgebot den maximalen Erfolg haben, denn „wir werden wieder nur zu sechst sein“, sagte Klopschar. Zwei Akteure vom Wolfenbüttel-Spiel werden fehlen, dafür wird Lukas Langbecker nach längerer Pause erstmals wieder mitwirken und Philipp Starke aus der zweiten Mannschaft aushelfen.

TVB: Schneider, Klopschar, Korzinovski, Olheiser, Schulze, Gerlach.

