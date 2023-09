Zu viele Fehler, zu wenig Fußball – TSV Barmke verliert 2:3

Zweiter gegen Dritter – das Duell zwischen dem TSV Barmke und dem ATS Buntentor war das nominelle Topspiel des Tages in der Fußball-Regionalliga der Frauen. Allerdings konnte nur eines der beiden Teams auch eine Topleistung abrufen, und das waren die Gäste aus Bremen. Mit dem 2:3 (1:1) kassierten die Barmkerinnen ihre zweite Niederlage in Folge.

„Heute bin ich wirklich sauer“, sagte Barmkes Trainer Marcel Kirchhoff kurz nach dem Abpfiff. „Wir hatten eine extrem gute Trainingswoche. Davon haben wir aber so gut wie nichts ins heutige Spiel übertragen. Es war ein weiterer Beleg dafür, dass du in dieser Liga verlierst, wenn nicht alle hundertprozentig bei der Sache sind.“

Ziska Völker trifft mit erstem Torschuss zur Barmker Führung

Von Beginn an war Buntentor das wachere, entschlossenere Team. Schon in der 7. Minute mahnte Kirchhoff erstmals lautstark an: „Wir reagieren nur, wir müssen auch mal wieder agieren und den Ball wollen.“ Es änderte sich zunächst nichts – mit einer Ausnahme: In der 12. Minute zeigte sich TSV-Stürmerin Ziska Völker nach einem Ballgewinn gedankenschnell und schloss mit einem satten Flachschuss aus 14 Metern zur schmeichelhaften 1:0-Führung ab.

Der erste Barmker Torschuss sollte allerdings auch für lange Zeit der einzige bleiben. In der Folge diktierten die Gäste weiter das Geschehen und kamen folgerichtig zügig zum Ausgleich: Steilpass, Hereingabe, Abschluss Nathalie Heeren (17.). Die Fehlerquote beim TSV war phasenweise haarsträubend hoch, wodurch mögliche Angriffe oft schon bei der ersten oder zweiten Station endeten. Auf der Gegenseite kam Buntentor zwar auch zu keinen glasklaren Torchancen – es waren mehrere zu unplatzierte oder überhastete Abschlüsse –, dennoch war aus Barmker Sicht der Spielstand von 1:1 noch das Beste am ersten Durchgang.

Buntentor kommt durch zwei kapitale Fehler des TSV zum Erfolg

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts war beim TSV der Schlendrian noch nicht vertrieben. Einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, bei dem zudem die Absicherung in der Abwehr fehlte, bestrafte erneut Heeren mit dem 2:1 für die Gäste (48.). Neun Minuten später folgte dann endlich der zweite echte Torschuss Barmkes – und wieder saß er. Nach einer der wenigen gelungenen Ballstafetten des TSV fand Völker eine Lücke in Buntentors Abwehr und traf zum 2:2.

Zwar hatten die Barmkerinnen nun mal etwas mehr Ballbesitz, die gefährlicheren Offensivaktionen hatte aber der ATS. Mehrfach rettete das TSV-Team in höchster Not. In Minute 77 schlug dann Buntentors Ylenia Sachau eine Ecke von links zum Tor hin herein. Der Ball segelte – nein, hoppelte – an allen vorbei zum 3:2-Siegtreffer ins Netz. „Da haben wir kollektiv desolat verteidigt. Das darf uns auf diesem Niveau nicht passieren“, ärgerte sich Kirchhoff. Fast wäre kurz darauf Barmkes Olga Miszczak dasselbe Kunststück geglückt, der Ball landete aber an der Latte. „Und ein Punkt wäre am Ende auch nicht verdient gewesen“, räumte Kirchhoff ein.

TSV Barmke: Tauer – Jaschke (66. Engelbrecht), Rösicke, Wohlfahrt, Gummert – Müller (83. Eckl), Runge – Querfurth (78. Pribyl), Spelly (83. Miszczak), Bartel – Völker.

Tore: 1:0 Völker (12.), 1:1, 1:2 Heeren (18., 48.), 2:2 Völker (57.), 2:3 Sachau (77.).

