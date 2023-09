Karsten Krause krönt sich zum zehnfachen Meister!

Acht Leichtathleten vom MTV Schöningen, TSV Germania Helmstedt und LAV Rümmer nahmen an den norddeutschen Meisterschaften der Senioren in Zeven teil. Bei dieser Meisterschaft wurden gleichzeitig die Landesmeister aus Niedersachsen ermittelt.

Christine Piehozki vom MTV Schöningen errang in der W45 im Kugelstoßen (8,69 m) und im Diskuswurf (27,75 m) jeweils den dritten Platz. In der Landeswertung belegte sie jeweils den zweiten Rang.

Ihre Mannschaftskameraden Martin Thomsen (M55) und Thomas Böhm (M60) traten ebenfalls im Diskuswurf an. Thomsen warf die 1,5 Kilogramm schwere Scheibe auf 35,21 m und platzierte sich damit sowohl auf norddeutscher als auch auf niedersächsischer Ebene auf Rang 4. Böhm belegte Rang 5 in der norddeutschen Wertung und den dritten Platz in der Niedersachsenwertung mit 30,01 m.

Andrea Mende (W50) und Christoph Liebe (M50), beide TSV Germania Helmstedt, schleuderten den Diskus ebenfalls auf ordentliche Weiten. Mende durfte sich mit 27,69 m zweimal über Platz 2 freuen. Liebe warf mit 36,19 m zwar die größte Weite aller Helmstedter, musste sich aber mit Platz 6 sowie Platz 4 (Landeswertung) begnügen.

Krause feiert gleich zehn Titel

In der jüngsten Altersklasse, der M30, startete Karsten Krause (TSV Germania Helmstedt) gleich in neun Disziplinen. In den Disziplinen 400 m Hürden, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung und Diskuswurf belegte er jeweils die ersten Plätze der Konkurrenzen. Damit wurde er insgesamt zehnmal Meister – je fünfmal norddeutscher und fünfmal Landesmeister. Seine stärksten Leistungen waren der Weitsprung mit 5,50 m, der Dreisprung mit 11,86 m und der Speerwurf mit 40,48 m. In den restlichen vier Disziplinen holte er sich noch sieben weitere Podestplätze.

In den ältesten Wettkampfklassen zeigten Joachim Schmidt (M75) und Gerd Friedrich (M80), beide LAV Rümmer, ihre Leistungsfähigkeit. Schmidt übersprang 1,05 m und belegte damit die Plätze 4 und 3. Mit 17,62 m und 19,73 m zeigte Friedrich seine Stärken in den Wurfdisziplinen Diskus und Speer. Damit wurde er Landesmeister im Speerwurf und Vize-Landesmeister im Diskuswurf – in Norddeutschland bedeutete das Rang 6 und 3.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de